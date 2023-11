Davis Cup Junior 2023: L’Italia è in finale. Domani sfida decisiva contro la Repubblica Ceca

L’Italia ha ottenuto risultati notevoli nella Davis Cup Junior 2023, raggiungendo la finale. In semifinale, la squadra italiana ha sconfitto gli Stati Uniti con il punteggio di 2-1, grazie alle vittorie di Andrea De Marchi e Federico Cinà. De Marchi ha battuto Maxwell con il punteggio di 6-3, 6-3, mentre Cinà ha vinto contro Blanch con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-2​1​. Questa vittoria ha portato l’Italia alla finale, che si disputata nella città di Cordoba, in Spagna, come parte delle Junior Davis Cup Finals, considerate il campionato mondiale a squadre Under 16​2​.

La squadra italiana, guidata dal capitano Nicola Fantone, sfiderà domani in finale la Repubblica Ceca. Questo evento ha rappresentato una significativa opportunità per l’Italia di conquistare il titolo della Davis Cup Junior, che aveva già vinto una volta nel 2012. Il torneo si svolge sui campi in terra rossa all’aperto di Cordoba, con due sedi principali: l’Open Arena e il Real Aeroclub de Córdoba. Federico Cinà, in particolare, ha avuto una performance notevole anche negli US Open Jr. di quest’anno, raggiungendo la semifinale​.

Nella Davis Cup Junior 2023, l’Italia ha raggiunto la finale dopo una serie di partite emozionanti. Ecco un riepilogo dei risultati dell’Italia nel torneo:

Fase a gironi:

Italia vs Kazakistan: Vinta dall’Italia nel doppio di spareggio.

Italia vs Spagna: Persa dall’Italia nel doppio decisivo.

Italia vs Repubblica di Corea: Vinta dall’Italia con un punteggio di 3-0.

L’Italia si è qualificata come seconda nel Gruppo D dietro alla Spagna, che era la squadra padrona di casa.

Semifinale:

Italia vs Stati Uniti: Vinta dall’Italia con il punteggio di 2-1.

Andrea De Marchi ha sconfitto Maxwell Exted con il punteggio di 6-3, 6-3.

Federico Cinà ha sconfitto Darwin Blanch con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-2.

Nel doppio, la coppia americana Exted e Jagger Leach ha sconfitto la coppia italiana De Marchi e Sciahbasi con un punteggio di 6-2, 2-6, 10-8.

Finale:

L’Italia affronterà la Repubblica Ceca nella finale, che sarà trasmessa in diretta su SuperTenniX a partire dalle 10:00.

La Repubblica Ceca ha raggiunto la finale sconfiggendo la Spagna con il punteggio di 2-1 nell’altra semifinale. La partita decisiva è stata il doppio, dove la coppia ceca composta da Maxim Mrva e Jan Kumstat ha sconfitto la coppia spagnola Juan Sergi Fita e Andres Santamarta Roig con il punteggio di 6-2, 7-6(6)​1​.

I giocatori che rappresentano l’Italia nel torneo sono Federico Cinà, Andrea De Marchi e Sciahbasi, guidati dal capitano Nicola Fantone.

L’albo d’oro della Junior Davis Cup include vari vincitori dal 1985 al 2003 come l’Australia, la Spagna, la Germania, la Repubblica Ceca, fra gli altri. L’Australia e la Spagna detengono il record con sei titoli ciascuno. L’Italia ha vinto il titolo una volta nel 2012​.





Marco Rossi