Challenger Matsuyama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Luca Nardi e Giovanni Fonio presenti in Giappone

Challenger Matsuyama – Tabellone Principale – hard

(1) Daniel, Taro vs (WC) Nakagawa, Shunsuke

Echargui, Moez vs Weber, Arthur

Jung, Jason vs Shimizu, Yuta

Kolar, Zdenek vs (8) Hsu, Yu Hsiou

(4) Shimabukuro, Sho vs Fonio, Giovanni

Ajdukovic, Duje vs Uchida, Kaichi

Wu, Tung-Lin vs (WC) Uchiyama, Yasutaka

Qualifier vs (6) Polmans, Marc

(7) Bu, Yunchaokete vs Efstathiou, Menelaos

Qualifier vs Sweeny, Dane

Ferreira Silva, Frederico vs McCabe, James

Hong, Seongchan vs (3) Nardi, Luca

(5) Hassan, Benjamin vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Katayama, Sho vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs (2) Mochizuki, Shintaro

(2) Kumar, Omni vs Li, Zhe

(Alt) Ito, Tatsuma vs (11) Shin, Sanhui

(3) Gerasimov, Egor vs Fenty, Andrew

(WC) Otsuka, Kentaro vs (8) Holmgren, August

(4) Escobedo, Ernesto vs Ochi, Makoto

Mochizuki, Yuki vs (12) Trotter, James

(5) Bai, Yan vs Matsuda, Ryuki

(WC) Nakamura, Gen vs (9) Moriya, Hiroki

(6) Ellis, Blake vs Cui, Jie

(Alt) Nishiwaki, Kazuki vs (7) Noguchi, Rio

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Yan Bai vs Ryuki Matsuda

2. [3] Egor Gerasimov vs Andrew Fenty

3. [Alt] Tatsuma Ito vs [11] Sanhui Shin

Court 16 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yuki Mochizuki vs [12] James Trotter

2. [1] Naoki Nakagawa vs [WC] Yuto Oki

3. [Alt] Kazuki Nishiwaki vs [7] Rio Noguchi

Court 8 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Ernesto Escobedo vs Makoto Ochi

2. [6] Blake Ellis vs Jie Cui

3. [2] Omni Kumar vs Zhe Li