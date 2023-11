Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Novak Djokovic si prende la rivincita su Holger Rune ed è in semifinale

Novak Djokovic, numero uno al mondo, si è qualificato per le semifinali dell’ATP 1000 di Parigi dopo aver preso ‘rivincita’ su Holger Rune.

In quella che è stata la replica della finale dell’anno scorso, questa volta il tennista serbo ha trionfato con i parziali di 7-5, 6-7(3) 6-4, registrando così la sua sedicesima vittoria consecutiva – non perde dalla finale di Wimbledon.

Djokovic avrebbe anche potuto vincere l’incontro più presto, avendo avuto un match point sul 5-4 nel secondo set, ma Rune è stato capace di resistere e ha portato lo scontro al terzo set. Tuttavia, nel momento decisivo, il numero uno del mondo si è nuovamente imposto.

Nole, che ha fatto un altro passo avanti per concludere la stagione come numero uno del mondo – ora ha, virtualmente, 850 punti di vantaggio –, affronterà il vincitore dello scontro tra Andrey Rublev e Alex De Minaur.

D’altra parte, nonostante la sconfitta, Rune potrebbe ancora qualificarsi per le ATP Finals questo venerdì, se il russo dovesse vincere contro l’australiano nell’ultimo incontro del giorno.

Masters 1000 Parigi Bercy (Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

ATP Paris Hubert Hurkacz [11] Hubert Hurkacz [11] 1 6 4 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 4 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-4 → 6-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. [11] Hubert Hurkaczvs Grigor Dimitrov

2. [7] Stefanos Tsitsipas vs [16] Karen Khachanov



ATP Paris Stefanos Tsitsipas [7] Stefanos Tsitsipas [7] 6 6 Karen Khachanov [16] Karen Khachanov [16] 3 4 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 df 30-15 ace ace 2-1 → 3-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Novak Djokovic vs [6] Holger Rune (non prima ore: 19:30)



ATP Paris Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 6 Holger Rune [6] Holger Rune [6] 5 7 4 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* df 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 H. Rune 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 5-5 → 6-5 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [13] Alex de Minaur vs [5] Andrey Rublev (non prima ore: 20:30)



ATP Paris Alex de Minaur [13] Alex de Minaur [13] 6 3 1 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 4 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 ace 0-3 → 0-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-2 → 0-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Paris Rohan Bopanna / Matthew Ebden [3] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [3] 6 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] 3 2 Vincitore: Bopanna / Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 4-0 → 4-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 2-0 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Harri Heliovaara / Mate Pavic



ATP Paris Ivan Dodig / Austin Krajicek [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek [1] 4 4 Harri Heliovaara / Mate Pavic Harri Heliovaara / Mate Pavic 6 6 Vincitore: Heliovaara / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Heliovaara / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Heliovaara / Pavic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Heliovaara / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 H. Heliovaara / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 H. Heliovaara / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Paris Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 7 6 4 Rajeev Ram / Joe Salisbury [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury [4] 6 7 10 Vincitore: Ram / Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 R. Ram / Salisbury 0-1 N. Lammons / Withrow 0-1 0-2 1-2 ace 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 ace 2-7 3-7 4-7 4-8 ace 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 N. Lammons / Withrow 30-40 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 R. Ram / Salisbury 0-40 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Lammons / Withrow 15-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [7] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski