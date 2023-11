WTA Finals 2023 – Cancun: I risultati con il dettaglio del Day 3. Jessica Pegula approda in semifinale. Eliminata Maria Sakkari

Jessica Pegula ha conquistato le semifinali alle WTA Finals. La numero cinque del ranking mondiale ha messo in scena una prestazione convincente per battere Aryna Sabalenka per la seconda volta in sei sfide con la leader del ranking, la prima in oltre tre anni. La Pegula ha conquistato con questa vittoria il pass per la semifinali.

L’americana ha celebrato la vittoria con i parziali di 6-4 6-3, mostrandosi quasi sempre molto più adattata alle condizioni di gioco in Messico. Sabalenka è stata lontana dal livello con cui aveva dominato Sakkari nella giornata inaugurale e ha sempre inseguito il punteggio, senza che Pegula desse grandi opportunità. L’americana ha avuto solo un momento di incertezza nella fase finale di ogni set, vedendo un 5-2 sfuggire nel primo e un 5-1 svanire nel secondo, riuscendo a correggere in tempo per evitare la rimonta della Sabalenka.

Così, aumenta anche il suo impressionante record quando vince il primo set: sono già 49 vittorie e zero sconfitte.

Elena Rybakina, numero quattro del ranking, ha mantenuto viva martedì la speranza di qualificarsi per le semifinali delle WTA Finals, vincendo per la prima volta un incontro in questo prestigioso torneo del circuito femminile. La kazaka ha battuto la greca Maria Sakkari, numero 9 WTA e che ha avuto accesso al torneo che riunisce le migliori otto del 2023 per la rinuncia di Karolina Muchova (numero 8), con il punteggio di 6-0, 6-7(4) 7-6(2), nel match più equilibrato e interessante del torneo finora a Cancún, in Messico.

Sakkari è stata completamente travolta nel primo set (i suoi primi tre set in questo torneo sono stati 0-6, 1-6 e 0-6), ma ha reagito con resilienza e classe, costringendo Rybakina a tirare fuori il meglio di sé da campionessa del Grande Slam per trionfare, giocando un tie-break del terzo set fantastico… Con questo risultato, Rybakina elimina Sakkari e andrà a giocarsi il secondo posto del Gruppo A con Aryna Sabalenka, numero uno WTA. Solo una passerà alle semifinali, perché Jessica Pegula ha già garantito il primo posto.

(1) Aryna Sabalenka(4) Elena Rybakina(5) Jessica Pegula(8) Maria Sakkari

SINGOLARE – GRUPPO CHETUMAL

(2) Iga Swiatek

(3) Coco Gauff

(6) Ons Jabeur

(7) Marketa Vondrousova

DOPPIO – GRUPPO MAHAHUAL

(1) Coco Gauff / Jessica Pegula

(4) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(6) Laura Siegemund / Vera Zvonareva

(7) Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe

DOPPIO – GRUPPO MAYA KA’AN

(2) Storm Hunter / Elise Mertens

(3) Shuko Aoyama / Ena Shibahara

(5) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

(8) Ellen Perez / Nicole Melichar-Martinez