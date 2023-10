WTA Finals 2023 – Cancun: I risultati con il dettaglio del Day 1. WTA Finals a Cancún – Jessica Pegula e Aryna Sabalenka iniziano con una vittoria

Jessica Pegula, quinta nel ranking mondiale, ha iniziato le WTA Finals a Cancún, Messico, con una nota positiva. Dopo aver perso tutti i sei incontri nel torneo del 2022 a Fort Worth, Stati Uniti – tre in singolare e tre in doppio – Pegula ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria nel prestigioso torneo. Nella prima giornata del Gruppo A, ha sconfitto la kazaka Elena Rybakina, numero quattro del mondo, con il punteggio di 7-5 6-2. Nonostante fosse in svantaggio 3-5 nel primo set, Pegula ha dimostrato grande determinazione, vincendo 10 dei successivi 12 giochi. L’americana ha annullato il potente servizio di Rybakina, rompendo il suo gioco per ben cinque volte.

Nel frattempo, Aryna Sabalenka, numero uno del mondo e finalista delle WTA Finals 2022, ha fatto un ingresso trionfale nell’edizione 2023 del torneo. La bielorussa ha dominato completamente la sua avversaria, la greca Maria Sakkari, nona nel ranking WTA. Sabalenka ha vinto con un impressionante 6-0 6-1, concludendo la partita in soli 74 minuti. Ha persino avuto match points per vincere 6-0 e 6-0, rendendo questo il risultato più squilibrato nelle WTA Finals dal 2011, quando Sam Stosur sconfisse Li Na.

Dopo la prima giornata nel Gruppo A, ecco come si presenta la classifica:

GRUPO A:

Aryna Sabalenka – 1-0 in incontri, 2-0 in set, 12-1 in giochi

Jessica Pegula – 1-0, 2-0, 13-7

Elena Rybakina – 0-1, 0-2, 7-13

Maria Sakkari – 0-1, 0-2, 1-12

Prossimi incontri:

Aryna Sabalenka affronterà Jessica Pegula, mentre Elena Rybakina sfiderà Maria Sakkari.

WTA Finals – 1° Giornata – hard

Estadio Paradisus – ore 20:30

(3) Shuko Aoyama / (3) Ena Shibahara vs (5) Desirae Krawczyk / (5) Demi Schuurs Inizio 20:30



WTA Cancun Shuko Aoyama / Ena Shibahara [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara [3] 0 7 6 0 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [5] • Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [5] 0 5 2 0 Vincitore: Aoyama / Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

(4) Elena Rybakina vs (5) Jessica Pegula Non prima 23:00



WTA Cancun Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 0 5 2 0 Jessica Pegula [5] • Jessica Pegula [5] 0 7 6 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) Aryna Sabalenka vs (8) Maria Sakkari Non prima 00:00



WTA Cancun Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 0 0 1 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) Coco Gauff / (1) Jessica Pegula vs (7) Gabriela Dabrowski / (7) Erin Routliffe



WTA Cancun Coco Gauff / Jessica Pegula [1] Coco Gauff / Jessica Pegula [1] 0 6 3 0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [7] • Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [7] 0 7 6 0 Vincitore: Dabrowski / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

SINGOLARE – GRUPPO BACALAR

(1) Aryna Sabalenka

(4) Elena Rybakina

(5) Jessica Pegula

(8) Maria Sakkari

SINGOLARE – GRUPPO CHETUMAL

(2) Iga Swiatek

(3) Coco Gauff

(6) Ons Jabeur

(7) Marketa Vondrousova

DOPPIO – GRUPPO MAHAHUAL

(1) Coco Gauff / Jessica Pegula

(4) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(6) Laura Siegemund / Vera Zvonareva

(7) Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe

DOPPIO – GRUPPO MAYA KA’AN

(2) Storm Hunter / Elise Mertens

(3) Shuko Aoyama / Ena Shibahara

(5) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

(8) Ellen Perez / Nicole Melichar-Martinez