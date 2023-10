La gaffe del DJ a Vienna (video)

Che i Ricchi e Poveri siano uno dei gruppi di maggior successo all’estero, è cosa nota, come la moda di trasformare in hit dance molti classici della discografia italiana. Sicuramente il DJ che anima i cambi di campo all’ATP 500 di Vienna non deve conoscere la lingua italiana, vista la gaffe fatta nel corso del match di ieri sera tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

Come riportiamo dal video di SuperTennis, ad un cambio di campo è stata trasmessa ad alto volume una versione di “Sarà perché di amo” dei Ricchi e Poveri, ma… con il testo modificato nel ritornello. “…e chi non salta, è un gobbo juventino”.

POV: sei un dj austriaco fan dei Ricchi e Poveri, ma non parli italiano 😅 Sound on 🔊 pic.twitter.com/1FPeXCP5lA — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 27, 2023

I tennisti, concentrati sulla partita, non hanno ovviamente badato alla cosa, ma il fatto non è passato inosservato a tanti appassionati italiani, che hanno riportato la cosa sui social. Meglio prenderla con ironia, ma la prossima volta il DJ farebbe meglio a scegliere la versione originale…