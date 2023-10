ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Andrea Vavassori

ATP 250 Stoccolma – Tabellone Qualificazione – hard

1. [1] Tomas Machacvs Duje Ajdukovic2. [3] Liam Broadyvs [WC] Sebastian Eriksson3. [4] Radu Albotvs [WC] Jonathan Mridha4. Damir Dzumhurvs [5] Otto Virtanen(non prima ore: 15:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dino Prizmic vs [6] Timofey Skatov

2. Filip Misolic vs [8] Leandro Riedi

3. [2] Pavel Kotov vs Vitaliy Sachko

4. [Alt] Benjamin Hassan vs [7] Andrea Vavassori (non prima ore: 15:00)