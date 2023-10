ATP 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 500 Tokyo – Tabellone Qualificazione – indoor hard

1. [3] Jack Drapervs Yuta Shimizu2. Yasutaka Uchiyamavs [7] Brandon Nakashima3. [4] Taro Danielvs Jason Jung

KINOSHITA GROUP ARENA – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Marcos Giron vs [WC] Kaichi Uchida

2. Rio Noguchi vs [8] Tung-Lin Wu

3. [1] Rinky Hijikata vs [WC] Naoki Nakagawa

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Hiroki Moriya vs [6] Jurij Rodionov

2. Philip Sekulic vs [5] Cristian Garin