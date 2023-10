Naomi Osaka ritorna ad allenarsi (Video)

Naomi Osaka sta lavorando per tornare alle competizioni dopo essere diventata madre per la prima volta. La 25enne giapponese ha condiviso un video di uno dei primi allenamenti e ha affrontato con umorismo la comprensibile mancanza di ritmo e il livello ancora basso.

Nelle immagini che la stessa ex numero uno al mondo ha condiviso, possiamo vederla fallire completamente l’esecuzione di un colpo di rovescio e scoppiare a ridere per questo. “Che vergogna”, ha scritto sui social media. Certo è che è di ritorno e presto potremo vedere Osaka di nuovo sui campi e sicuramente in una forma migliore di quella mostrata in questo video.

