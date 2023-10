ATP Finals – Torino 2023: Nuove record di vendite. Jannik Sinner ad una sola vittoria dalle Finals

in attesa di abbracciare il neo n.4 del mondo Jannik Sinner, a una sola vittoria dalla qualificazione dopo aver conquistato il nono titolo in carriera battendo in finale al China Open Daniil Medvedev, le Nitto ATP Finals segnano un nuovo record. A oltre un mese dall’inizio della competizione più attesa della stagione – che vedrà per il terzo anno di fila sfidarsi al ‘Pala Alpitour’ di Torino i migliori singolaristi del mondo e le migliori otto coppie di doppio dei ‘Pepperstone ATP Rankings’– la prevendita (ancora aperta) segna un incasso di 15.837.719 euro, già superiore a quello complessivo dell’edizione 2022, pari a 15.509.000 euro, registrato alla fine della manifestazione.

DA QUEST’ANNO ALLENAMENTI ACCESSIBILI ANCHE AL ‘PALA ALPITOUR’ – Per regalare agli appassionati un’esperienza ancora più completa e avvincente, da quest’anno sarà possibile seguire gli allenamenti dei migliori tennisti al mondo, non solo al ‘Circolo della Stampa Sporting’ ma anche sul palcoscenico del ‘Pala Alpitour’.

Sul portale di ‘TicketOne’ (https://www.ticketone.it/), è possibile acquistare i tagliandi (costo dai 30 ai 40 euro) per le sessioni in programma dal 9 all’11 novembre, tra le ore 10 e le 19, presso l’impianto torinese. A tali sessioni, potranno accedere gratuitamente tutti coloro che avranno acquistato, nella stessa giornata, un tagliando per ammirare gli allenamenti dei campioni di scena al ‘Circolo della Stampa Sporting’.

I biglietti per il ricco training schedule previsto sui campi dello storico circolo di Corso Giovanni Agnelli – dal 9 al 17 novembre, tra le ore 10 e le 19 – sono in vendita, sempre su ‘TicketOne’, con un prezzo compreso tra i 35 e i 60 euro.