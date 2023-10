WTA 250 Seoul, Hong Kong e WTA 500 Zhengzhou: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Lucia Bronzetti in Cina

WTA 250 Seoul – Tabellone Qualificazione – hard

Dabin Kimvs (5) Irina KhromachevaBethanie Mattek-Sandsvs (7) Ksenia Zaytseva(1) Sachia Vickeryvs Boyoung Jeong

Court 13 – ore 04:00

(2) Arianne Hartono vs Eri Hozumi

(4) Sohyun Park vs Yeon Ku

Quinn Gleason vs (6) Ya-Hsuan Lee

Court 4 – ore 04:00

(3) En-Shuo Liang vs Luksika Kumkhum

Mei Yamaguchi vs (8) Peangtarn Plipuech

Centre Court – ore 04:00

Sin Yu Che vs (8) Daria Lodikova

Man Ying Ng vs (6) Sofya Lansere

Court 1 – ore 04:00

(4) Karman Thandi vs Anna Danilina

(1) Alina Korneeva vs Amina Anshba

(3) Dalila Jakupovic vs Ching Laam Lai

Court 2 – ore 04:00

(2) Ya Yi Yang vs Dasha Ivanova

Ekaterina Yashina vs (7) Conny Perrin

Chia Yi Tsao vs (5) Daria Saville

WTA 500 Zhengzhou – Tabellone Qualificazione – hard

Center Court – ore 05:00

(5) Nao Hibino vs Xichen Zhao

Sijia Wei vs (10) Xiaodi You

(2) Diana Shnaider vs Zijun Jiang

Grandstand – ore 05:00

(1) Lesia Tsurenko vs Ulrikke Eikeri

Xinyu Jiang vs (12) Carol Zhao

Meiling Wang vs (7) Laura Siegemund Non prima 08:00

Court 1 – ore 05:00

(3) Lucia Bronzetti vs Kateryna Volodko

Miyu Kato vs (9) Timea Babos

(4) Camila Osorio vs Vera Zvonareva Non prima 08:00

Court 2 – ore 05:00

Sofia Shapatava vs (8) Moyuka Uchijima

(6) Tamara Korpatsch vs Ena Shibahara

Ellen Perez vs (11) Ye-Xin Ma Non prima 08:00