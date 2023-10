Ranking ATP LIVE: Jannik Sinner eguaglia Adriano Panatta. Sinner, un nuovo capitolo di storia per il Tennis Italiano

L’eleganza fluente della racchetta di Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina di storia del tennis italiano, replicando un’impresa che affonda le radici nell’epoca di Adriano Panatta. La recente vittoria di Sinner su Carlos Alcaraz, segnando il secondo successo consecutivo dopo quello di Miami a marzo, non solo ha catapultato l’italiano in finale a Pechino ma lo ha anche spinto per la prima volta al 4° posto nel ranking mondiale ATP.

Adriano Panatta è stato l’unico italiano dell’era moderna del tennis, quella delle classifiche computerizzate, ad aver raggiunto questa posizione, fissata il 24 agosto 1976, senza nemmeno calpestare i campi in quel periodo. Panatta, immerso in un contesto dove Connors dominava seguito da Borg, Vilas e altri giganti del tennis, rimase in quella posizione per tre settimane, dal 24 agosto al 12 settembre 1976. Ma il suo percorso e i suoi avversari paragonati al presente raccontano di un tennis diverso, di stili e rivalità che hanno formato la trama di quel periodo.

Per Sinner, il ranking di dopofomani sancirà ufficialmente questa nuova posizione: sarà preceduto da Djokovic, Alcaraz e Medvedev e seguito da Tsitsipas, Rune e Zverev. Con questo risultato, Sinner diventa l’85° tennista a raggiungere le prime 4 posizioni del ranking mondiale nell’era computerizzata del tennis, unendo il suo nome a una lista che annovera 28 atleti che sono stati numero 1, 13 che hanno raggiunto il numero 2, 19 il numero 3 e 25 il numero 4.

Questo traguardo è frutto di una stagione e di un percorso che hanno visto Sinner brillare nei tornei più prestigiosi: dalla semifinale di Wimbledon agli ottavi di Flushing Meadows e Melbourne, dalla vittoria all’Open del Canada, alla finale a Miami, passando per le semifinali a Monte Carlo e Indian Wells, e toccando le finali di Rotterdam e Pechino. Ma non solo: i quarti di Halle, Barcellona, Vienna 2022, il trionfo a Montpellier e la semifinale di Sofia 2022 hanno tutti contribuito a questa epica scalata.

Il viaggio di Sinner nel ranking mondiale è segno di un talento puro, ma anche di una crescita costante e di una maturità che ha permeato il suo gioco nei momenti cruciali, guidandolo attraverso ostacoli e vittorie. C’è un elettrizzante mix di serenità e determinazione nel suo gioco, che sembra presagire ulteriori successi e, forse, ulteriori pagine di storia da scrivere.

Se Sinner dovesse mantenere la quarta posizione, chiuderebbe la stagione con un risultato mai ottenuto da un tennista italiano nell’era computerizzata. In tal caso, sarebbe secondo solo a Nicola Pietrangeli, che si posizionò al numero 3 del ranking mondiale a fine 1959 e 1960.

In un’epoca in cui il tennis mondiale è densamente popolato da talenti straordinari, Sinner sta costruendo il suo percorso con una dedizione e una grazia che potrebbero non solo catturare ulteriori titoli e successi ma anche continuare a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale nei prossimi anni.

Tennis Rankings

Ranking Change Player Age Country Points 1 MR Novak Djoković 36 🇷🇸 SRB 11545 2 1 Carlos Alcaraz 20 🇪🇸 ESP 8715 3 1 Daniil Medvedev 27 🇷🇺 RUS 7490 4 NMR (6) Jannik Sinner 22 🇮🇹 ITA 4675 5 3 Stefanos Tsitsipas 25 🇬🇷 GRE 4615 6 4 Holger Rune 20 🇩🇰 DEN 4605 7 5 Andrey Rublev 25 🇷🇺 RUS 4515 8 5 Taylor Fritz 25 🇺🇸 USA 3955 9 2 Casper Ruud 24 🇳🇴 NOR 3605 10 2 Alexander Zverev 26 🇩🇪 GER 3450 11 10 Frances Tiafoe 25 🇺🇸 USA 2690 12 MR Alex de Minaur 24 🇦🇺 AUS 2685 13 MR Tommy Paul 26 🇺🇸 USA 2660 14 8 Karen Khachanov 27 🇷🇺 RUS 2385 15 6 Félix Auger-Aliassime 23 🇨🇦 CAN 2340 16 8 Cameron Norrie 28 🇬🇧 GBR 2020 17 9 Hubert Hurkacz 26 🇵🇱 POL 1990 18 15 Lorenzo Musetti 21 🇮🇹 ITA 1925 19 3 Grigor Dimitrov 32 🇧🇬 BUL 1880 20 19 Ben Shelton 20 🇺🇸 USA 1735

Francesco Paolo Villarico