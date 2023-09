Incredible all’ITF M15 di Albuquerque: le palle non rimbalzano sui campi! (Video)

Nell’universo dei tornei ITF sparsi per il mondo, i giocatori spesso devono affrontare condizioni davvero difficili, a volte al limite della praticabilità. Stavolta all’M15 di Albuquerque (Nuovo Messico, USA) si è andati persino oltre: i campi del del McKinnon Family Tennis Center sono praticamente ingiocabili poiché la palla quasi non rimbalza. È stato commesso di sicuro un grave errore nella preparazione del manto (tra l’altro di un rosso davvero acceso, pessimo contrasto col forte sole che contraddistingue le condizioni in quell’area degli States), tanto da rendere il gioco quasi impossibile.

L’ha denunciato via Twitter il tennista britannico Finn Bass, che porta la situazione all’attenzione di ITF e USTA. “Condizioni del tutto inaccettabili qui all’M15 Albuquerque, evidentemente, i campi non sono giocabili in alcun modo. Assolutamente nessun rispetto o attenzione per il benessere dei giocatori e per quanti soldi spendiamo per competere in questi tornei” commenta Bass.

Il suo breve video mostra la situazione nel torneo:

Do better… @ITFTennis @usta

Completely unacceptable conditions here at M15 Albuquerque, can evidently see the courts are not playable in any way shape or form. Absolutely no respect or care for player welfare and how much money we spend to compete in these tournaments. pic.twitter.com/8CKrC8pTUj

— Finn Bass (@finn_bass) September 27, 2023