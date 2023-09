I candidati per la Hall of Fame 2024, c’è anche Flavia Pennetta

L’International Tennis Hall of Fame ha rivelato gli ex giocatori candidati all’ingresso nel 2024 nella prestigiosa istituzione che raccoglie le glorie della disciplina. I sei candidati sono: Cara Black, Ana Ivanovic, Carlos Moya, Daniel Nestor, Leander Paes e Flavia Pennetta. La votazione includerà anche due candidati nella categoria dei contributors, Vijay Amritraj e il giornalista Richard Evans.

Queste la mini schede – tratte dal sito ufficiale dell’ITHF – dei sei candidati:

– Cara Black (Zimbabwe), ex numero 1 del mondo di doppio e 10 volte campionessa in tornei del Grande Slam in doppio e doppio misto

– Ana Ivanovic (Serbia), ex numero 1 del mondo e campionessa a Roland Garros nel 2008

– Carlos Moya (Spagna), vincitore a Roland Garros 1998 ed ex numero 1 del mondo

– Daniel Nestor (Canada), ex numero 1 del mondo in doppio e vincitore molti importanti titoli sia in doppio che doppio misto

– Leander Paes (India), vincitore di 18 titoli del Grande Slam tra doppio e doppio misto ed ex numero 1 del mondo di doppio. È il primo uomo asiatico nominato nella Hall of Fame nella categoria Giocatori.

– Flavia Pennetta (Italia), ex numero 1 del mondo in doppio e campionessa in singolare agli US Open 2015

An opportunity to achieve tennis' ultimate honor 🎾 This year's Hall of Fame ballot feature both the Contributor Category and Player Category. Fan Voting for the Player Category opens tomorrow, so get ready to vote! Learn about the nominees:

🔗 https://t.co/taT86ueYE8 pic.twitter.com/PKsCPom4SE — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) September 26, 2023

Questa rosa di candidati sarà votata da una giuria composta da giornalisti di tennis, storici e Hall of Famers, si voterà nel prossimo mese. Anche gli appassionati hanno la possibilità di esprimere la propria preferenza, da mercoledì 27 settembre a lunedì 9 ottobre, attraverso una piattaforma su vote.tennisfame.com. I tre candidati che avranno raccolto più voti dai fan riceveranno un bonus che sarà sommato al totale dei voti del giuria.

Per essere eletto nella Hall of Fame, un candidato deve ricevere un voto positivo pari o superiore al 75% dal risultato del gruppo di voto ufficiale o un totale combinato pari o superiore al 75% dal risultato del gruppo di voto ufficiale e qualsiasi punto percentuale bonus guadagnato attraverso il voto dei tifosi. I voti vengono conteggiati da una società di contabilità indipendente.