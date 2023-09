Laver Cup 2023: I risultati con il dettaglio della seconda giornata. Resto del Mondo ancora protagonista avanti per 10 a 2 sull’Europa (Video)

La squadra del Resto del Mondo è molto vicina a conquistare la Laver Cup per il secondo anno consecutivo, dopo aver terminato il secondo giorno di competizione a Vancouver con un vantaggio di 10-2. Ciò lascia la formazione guidata da John McEnroe con la necessità di vincere solo una delle quattro possibili partite di domenica. Dall’altra parte, la squadra europea, vincitrice delle prime quattro edizioni della competizione (2017, 2018, 2019 e 2021), deve trionfare in tutti gli incontri di domenica per aggiudicarsi il titolo.

Dopo aver perso tutti gli incontri disputati venerdì, la squadra dell’Europa è finalmente riuscita a fare il suo ingresso nel punteggio grazie a Casper Ruud, numero 9 del mondo. Tuttavia, il norvegese è risultato essere l’eccezione che ha confermato la tendenza del fine settimana fino a questo momento.

GLI HIGHLIGHTS DI FRITZ-RUBLEV



GLI HIGHLIGHTS DI TIAFOE-PAUL/RUBLEV-FILS



FEDERER-NADAL: DOPPIO IN COLLEGAMENTO



ATP Laver Cup Andrey Rublev Andrey Rublev 2 6 Taylor Fritz Taylor Fritz 6 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Rublev 0-15 15-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

🌍🏆22:00 Rublev A. (Wrl) – Fritz T. (Usa)

23:30 Ruud C. (Nor) – Paul T. (Usa)



ATP Laver Cup Casper Ruud Casper Ruud 7 6 Tommy Paul Tommy Paul 6 2 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Paul 15-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

04:00 Hurkacz H. (Pol) – Tiafoe F. (Usa)



ATP Laver Cup Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 5 3 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 7 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

05:30 Hurkacz H./Monfils G. – Auger-Aliassime F./Shelton B.