Trevisan bellissima vittoria a Guadalajara e centra i quarti, Giorgi si arrende a Sakkari

In una giornata di grandi emozioni sul cemento messicano, l’Italia si divide tra gioia e delusione. Martina Trevisan, proveniente dalla Toscana, ha dimostrato una grande tenacia riuscendo a sconfiggere la favorita Ons Jabeur, settima al mondo, con un punteggio di 6-7 (4) 7-5 6-3. È la quarta volta che Trevisan ha la meglio su una giocatrice della top-10, un traguardo notevole per la tennista toscana.

La partita ha visto una serie di alti e bassi per entrambe le atlete. Nonostante le difficoltà nel primo set, dove Jabeur ha gestito meglio il proprio servizio, Trevisan ha mostrato una determinazione ferrea riuscendo a ribaltare il match. Una delle statistiche chiave è stata la capacità di Martina di salvare palle break: 13 su 17, contro il 5 su 11 di Jabeur. Questo, insieme al 55% di punti vinti alla risposta sul secondo servizio, ha giocato un ruolo cruciale nel successo della toscana.

Nel turno successivo, Trevisan affronterà Caroline Dolehide, n.111 del ranking mondiale, che ha ottenuto una vittoria convincente sulla russa Ekaterina Alexandrova.

La tensione si avverte nitidamente nell’aria del campo di Guadalajara quando Martina Trevisan e Ons Jabeur danno inizio al terzo e decisivo set. Entrambe le giocatrici iniziano alla grande, mostrando una sicurezza impressionante al servizio. I giochi scorrono rapidamente e, per i primi cinque turni, nessuna delle due riesce a scalfire il servizio avversario.

Ma al sesto gioco, Martina decide di alzare l’asticella. Con alcune spettacolari giocate mancine, tipiche del suo stile di gioco, mette sotto pressione Jabeur e riesce a concretizzare il primo break del set. Tutto sembra andare per il verso giusto per l’italiana, ma il tennis, come si sa, è imprevedibile. Nel gioco successivo, la toscana perde la concentrazione e, inaspettatamente, cede il proprio servizio a zero. Un brusco ritorno alla realtà e la partita torna in equilibrio.

Tuttavia, Trevisan non si perde d’animo. Dimostrando un carattere d’acciaio, alza nuovamente il ritmo nel successivo turno al servizio di Jabeur. L’ottavo gioco è un autentico assedio all’area di servizio della tunisina. Le lunghe scambi, i colpi spettacolari e l’intensità degli scambi mantengono il pubblico con il fiato sospeso. Alla fine, l’insistenza di Martina paga e la toscana riesce a conquistare un altro prezioso break.

Con il punteggio di 5-3 a suo favore, Trevisan si appresta a servire per il match. La tensione è palpabile, ma la determinazione della giocatrice italiana prevale. Senza esitare, conduce il gioco con autorevolezza e chiude il set 6-3, regalandosi una vittoria di grande prestigio.

Purtroppo, la giornata non è stata altrettanto fortunata per l’altra italiana in campo, Camila Giorgi. La giocatrice di Macerata ha incontrato una Maria Sakkari in grande forma, cedendo in due set per 6-2, 6-2. Sakkari, che l’anno scorso aveva raggiunto la finale di questo torneo, ha dominato il match sin dal principio, non concedendo tregua all’italiana. Giorgi ha sofferto in particolare al servizio, con percentuali al di sotto delle aspettative e una risposta poco incisiva.

I precedenti tra Sakkari e Giorgi erano tutti a favore della greca, e questo incontro non ha fatto eccezione. Nonostante un tentativo di reazione da parte di Giorgi nel secondo set, Sakkari ha mantenuto il controllo della partita, chiudendo alla prima opportunità.