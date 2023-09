L’ incredibile incidente occorso a Haddad Maia in Messico

Davvero sfortunata la tennista Beatriz Haddad Maia in Messico. La forte tennista brasiliana è stata costretta al ritiro all’importante WTA di Guadalajara per colpa di un incidente occorso nella sua stanza di hotel: da quanto ha raccontato Bia il box doccia in vetro le è come “esploso” in mano, procurandole molte ferite alle dita che ha dovuto curare in ospedale. Le sono stati applicati alcuni punti di sutura.

Niente di gravissimo ma ovviamente non può prendere parte al torneo messicano. Il recupero è stimato in un paio, massimo tre settimane. In bocca al lupo alla brasiliana.