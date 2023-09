Davis, Lopez difende il formato: “Ho giocato tanti anni col precedente e tutti pensavano che fosse da cambiare”

Dopo una sola giornata della fasi a gironi di Coppa Davis, da più parti impazzano le polemiche sul formato attuale, confermato anche dopo la clamorosa rottura tra ITF e Kosmos, per la scarsa affluenza di pubblico e la quasi totale assenza dei migliori giocatori. Infatti tra i top 10 giocherà il solo Novak Djokovic, fresco campione a US Open. L’attuale direttore dell’evento, Feliciano Lopez, ha parlato alla stampa iberica difendendo il format attuale e parlando di dati di affluenza di pubblico molto buoni a Valencia e in prospettiva per le finali di Malaga. Per “l’ironman degli Slam”, non era possibile continuare con la vecchia formula della Davis per colpa di un calendario troppo pieno e chiede a tutti pazienza per far digerire questa nuova Davis che a suo dire non è poi così male. Ecco alcuni estratti del pensiero di Lopez.

“Si è parlato molto del format, ma quello su cui eravamo tutti d’accordo qualche anno fa era che quello precedente dovesse essere cambiato” dichiara Feliciano. “La mia sensazione è che il pubblico ora sia più contento con questa formula, siamo nella posizione di continuare a crescere e aiutare il pubblico più giovane a capire questa competizione, la sua storia e le emozioni che vi si scatenano. Molti lo hanno già sperimentato, ma ci sono nuovi tennisti che non hanno ancora giocato questa competizione. Siamo in un momento di transizione in tutti i sensi”

Il suo pensiero sul fatto che solo Djokovic tra i top 10 si è reso disponibile a giocare questa settimana: “Nessun format garantisce che tutti giocheranno, gli anni di esperienza sono fondamentali e i numeri non mentono. Se venisse giocato con un altro formato accadrebbe la stessa cosa. E con qualsiasi formato, anche se fosse ideale, molti tennisti mancherebbero ugualmente perché il calendario è quello che è. Dire che questo formato non risolve il problema è per me un grave errore. Stiamo facendo un ottimo lavoro, mi piace il format e piace anche alla maggior parte delle persone. Ripeto, non credo che esista un format ideale, i giocatori hanno i loro impegni e il calendario è molto duro. Il problema è il calendario. Che Novak sia qui è il miglior esempio di ciò che rappresenta questa competizione. Dopo aver vinto il suo 24esimo Slam, è sorprendente che venga a rappresentare il suo paese. Siamo molto grati, ma la cosa importante, e ciò che la gente deve vedere, è cosa significa questa competizione per i giocatori e per il mondo del tennis. Che uno come lui sia qui la dice lunga sul suo impegno, ma sottolinea anche che la Coppa Davis è una competizione che ha suscitato in lui emozioni incredibili tanto da voler essere di nuovo qui, che ha voglia di provarle ancora. È la prova che siamo in un buon momento, non perché c’è solo Novak, ma è un chiaro esempio dell’impegno e del valore di questo torneo”.

Il punto dolente delle sfide tra due team in trasferta è quello del pubblico molto scarso. Il video di ieri di Wawrinka ha scatenato un vero inferno sul web e piccati commenti anche da parte di molti tennisti. Uno dei più duri è stato Julien Benneteau, che rispondendo a Pique è andato giù pesante:

Questa la risposta di Lopez al riguardo: “Al momento l’idea è quella di continuare su questa strada, anche se abbiamo sempre in mente di cercare soluzioni qualora dovessero sorgere problemi con questo format. Abbiamo voglia di evolverci, sempre, ma pensiamo di essere in un buon momento con questo formato. Ha un po’ quello che aveva quello vecchio, che per me è l’essenza della competizione, poter giocare in casa o in trasferta a febbraio e poi ha un altro format adattato al tennis di oggi. Quello che non possiamo fare è disputare cinque sfide all’anno, ho giocato quel formato e lo so. Ma il formato di partenza visto a Madrid 2019 non è lo stesso di oggi. Quando c’è un cambiamento così radicale è normale che una fetta di pubblico sia scontento, cerchiamo di creare un format adeguato ai tempi in cui viviamo. Onestamente penso che nella formula attuale ci sia un po’ di tutto, ma il calendario è ancora molto duro. Quello a cui non possiamo pensare è che, a causa del format, i giocatori non arrivino. È una bugia, ho giocato in Coppa Davis per 20 anni e la gente si lamentava che i migliori non giocavano. Bisogna avere fiducia nel progetto, capire che ogni giocatore prende le proprie decisioni e sceglie il proprio programma. Al momento, questa settimana abbiamo l’80% dei biglietti venduti nei giorni in cui la Spagna non gioca, questo è un successo“.

In pratica Lopez difende a spada tratta la nuova Davis, chiedendo pazienza. Tuttavia si contraddice sul fatto che l’attuale situazione sia migliore della precedente quando afferma che l’essenza della Davis è giocare in casa e fuori. Oggi con i gironi proprio quest’essenza è andata di fatto perduta. Ha sicuramente ragione quando dice che il vecchio formato non andava più bene e che i big disertassero in massa la Davis, ma… il vero nodo resta il calendario. Se mai il mondo del tennis – complessivamente inteso, ATP, ITF, giocatori, sponsor, federazioni – vuole rilanciare la cara vecchia insalatiera, dando al pubblico la possibilità di vedere i propri tennisti con la maglia della nazionale, c’è una sola e unica strada: far spazio in calendario. Almeno 4 slot liberi lontani dagli Slam nei quali le trasferte siano il meno pesanti possibili. Poi ci sarà sempre qualcuno dei migliori che non andrà, per scelta o convenienza, ma in questo calendario esageratamente affollato e quasi senza soluzione di continuità, la Davis è non solo compressa ma quasi umiliata.

Marco Mazzoni