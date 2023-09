Davis Cup: Oggi l’Italia affronta il Canada alla Unipol Arena di Bologna (alle ore 15)

La Unipol Arena di Bologna ospiterà l’incontro di tennis tra Italia e Canada. La squadra italiana, anche in assenza di Sinner e Berrettini, è pronta per la sfida, come ha evidenziato il capitano canadese Frank Dancevic: “La squadra italiana ha tantissimo spessore e sono una formazione molto forte. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per passare il turno.”

Dal lato canadese, l’assenza di Felix Auger Aliassime e l’incertezza sulla condizione fisica di Denis Shapovalov, che non gioca da due mesi, potrebbero influenzare le dinamiche del match. Il capitano italiano Filippo Volandri sottolinea l’importanza della flessibilità, sottolineando che la squadra ha diverse opzioni sia per il singolo che per il doppio.

Ieri, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti hanno effettuato una sessione di allenamento presso l’Arena, seguiti dai rispettivi coach. Le scelte definitive sui giocatori saranno rese note un’ora prima dell’inizio del match.

La squadra italiana selezionata da Volandri comprende Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori. Il team canadese, selezionato dal loro capitano, include Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Vasek Pospisil, Alexis Galarneau e Kelsey Stevenson.





Marco Rossi