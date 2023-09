Djokovic vince lo Slam n.24 a US Open. Medvedev è sconfitto in tre set, durissima battaglia nei primi due parziali

Non ci sono più aggettivi per descrivere la grandezza, sagacia tattica, forza fisica, resistenza mentale di Mr. “Slam” Novak Djokovic. Il serbo nella finale di US Open 2023 sconfigge un tenacissimo Daniil Medvedev in tre set, 6-3 7-6(5) 6-3 al termine di una battaglia feroce durata oltre tre ore, diventando così per la quarta volta campione a New York e soprattutto vincendo il 24esimo Slam in carriera. Uguaglia i successi Major di Margaret Court, leggendaria tennista australiana. Nonostante i 36 anni trascorsi a correre e lottare sui campi di tutto il mondo, la sua voglia di vincere e superare ogni record è più forte di ogni avversario, anche di un Medvedev davvero pronto a qualsiasi sacrificio per restare prima aggrappato al match e quindi mettere in seria difficoltà il gioco mai così offensivo del serbo. La grandezza della prestazione di “Nole” si spiega in un’infinità di sfumature tecnico-tattiche, ma stanotte a NY si racchiude in un dato statistico: ha vinto 37 punti su 44 discese a rete. Mai l’abbiamo visto così offensivo e proiettato in avanti in una finale Slam, mai così efficace di volo, con molte delle sue volée da cineteca, giocate soprattutto in momenti critici e contro passanti del rivale tutt’altro che banali. Punti risultati alla fine decisivi.

Questa tattica davvero offensiva di Novak, inserita sapientemente con ripetute variazioni nel suo schema classico di pressing a medio ritmo (incluso un back di rovescio oggi eccellente e cercato con grande frequenza) ha posto a Medvedev problemi tattici che a fatica il russo è riuscito a risolvere. All’avvio Daniil ha sbagliato troppo, non ha avuto molto dal servizio in termini di punti “gratis” e non è riuscito ad azionare quel diritto poderoso che è stato decisivo a scardinare la resistenza di Alcaraz in semifinale. Il tutto soprattutto per merito di Novak, troppo bravo a condurre i tempi di gioco, gestire gli scambi dritto per dritto senza perdere campo e dominare alla perfezione gli angoli. Troppo difensivo poi il moscovita in risposta, da una posizione così arretrata non è riuscito a difendere il tanto campo aperto, con l’altro così vicino alla riga di fondo e spessissimo a rete.

Solo dal secondo set Daniil è cresciuto di livello, il servizio è entrato in ritmo e soprattutto ha tirato su il “muro”: si è quasi immolato in rincorse “assurde” e rimesso palle da ogni lato del campo, spingendo a tutta col diritto e non mollando niente. La partita dal secondo parziale è diventata una battaglia feroce, con game infiniti, ricchi di scambi così intensi e carichi di stress fisico e mentale da diventare leggendaria. Sicuramente il set più duro di tutta l’annata, con pathos alle stelle per una battaglia senza esclusione di colpi, con tutto il campo esplorato in ogni angolo da entrambi. Fisicamente in quel delicato frangente Medvedev è parso superiore a un Djokovic senza fiato, a tratti crollato a terra esausto e senza equilibrio dopo l’ultima esecuzione per il tanto sforzo. Qua si è deciso il match. Il russo non è riuscito a sfruttare un’inerzia favorevole nella fase finale del set, incluso un set point non giocato al massimo (c’era spazio per un passante lungo linea), e al tiebreak Novak ha avuto la meglio vincendo tre punti di fila dal 4-5. Avanti di due set, il match è totalmente girato dalla sua parte, sino al 6-3 conclusivo e meritatissimo.

Novak checks on Daniil after a hard fall Things you love to see. pic.twitter.com/NR1HaasJp2 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Djokovic implacabile, troppo bravo tatticamente nel porre grandi – e nuovi – problemi a Medvedev, nel riuscire a resistere fisicamente e mentalmente quando l’altro gli stava “montando sopra”. Ha ricavato punti importanti col servizio, ha lavorato la palla con tantissime variazioni. È stato d’acciaio per come ha sofferto in scambi infiniti, perdendo la maggior parte di quelli più lunghi ma restando lì e giocando con rapidità e lucidità il successivo, spesso a rete e vincendolo, un segnale inequivocabile di forza in faccia all’avversario. Medvedev devi inchinarsi ad un Djokovic più forte. Può rimproverarsi una partenza lenta col servizio e diversi errori. C’ha messo un set a mettere in moto la sua ragnatela e massima resistenza nello scambio, con la bordata a chiudere. Non puoi regalare un set a questo Campione, e se hai la chance di vincere un set, la devi prendere. Se si fosse andati al terzo set sull’1 pari, chissà. Ma questo Novak oggi è parso pronto a qualsiasi sacrificio pur di farcela.

Djokovic è crollato a terra in ginocchio dopo una stretta di mano cordiale. Si è preso una grande rivincita dopo la durissima sconfitta sofferta vs. Medvedev nel 2021. Questo torneo il suo 96esimo successo, terzo Slam vinto nel 2023 su quattro finali giocate. Solo un Alcaraz immenso gli ha impedito il Grande Slam stagionale a Wimbledon. Questa finale è stata un vero capolavoro tecnico, tattico, supportato da una resistenza fisica e durezza mentale superiore. L’uomo dei record, il più vincente dell’era moderna vince ancora. Per lui il tempo sembra non passare mai. Medvedev perde ancora una finale Slam, ma al di là della rete c’era un rivale immenso. Più forte.

Marco Mazzoni

La cronaca

La finale scatta con Djokovic al servizio e subito scambi durissimi, lunghi e molto tattici. Con due Ace Novak chiude il primo game. Fantastico game in risposta del serbo, aggredisce la palla con il diritto trovando velocità e precisione. Grazie anche a un doppio fallo, è 0-40. Male Medvedev, sparacchia col diritto, troppa fretta. BREAK, vola 2-0 al comando Novak, scattato molto meglio dai blocchi, pronto a rimontare poi da 0-30 e portarsi 3-0 con un altro Ace. Si gioca alla velocità di Novak, medio-alta, Medvedev non riesce al momento a spezzare il ritmo del rivale. Entra finalmente in partita il russo, più incisivo e pronto a cambiare ritmo, 1-3. Daniil vince uno scambio mostruoso da 36 colpi, prevalentemente sul rovescio. Djokovic si butta a rete, e lo fa con precisione chirurgica. È salito ora nello scambio il russo, e il serbo sfrutta la posizione troppo arretrata in risposta di Daniil con discese a rete ottime. 4-1 Djokovic. Sul 5-2 Medvedev di nuovo ha troppa fretta, la prima non entra (pure un doppio fallo), è costretto a tirare un lungo linea clamoroso per fare un punto. Un errore di rovescio del russo col rovescio diagonale gli costa il primo Set Point da difendere. Servizio e diritto, si salva. Ai vantaggi si incarta totalmente, doppio fallo e tentativo di smorzata che quasi non arriva alla rete… Annulla un secondo Set Point di potenza col servizio. 3-5, serve per il set Djokovic. Chiude 6-3 il serbo, al termine di un game giocato benissimo tra spinta, una volée eccezionale e tanta presenza. I numeri di Medvedev non sono malvagi, ma la sensazione dal campo pro-Djokovic è stata netta, dai colpi d’inizio gioco alla resistenza e spinta nello scambio. Non così bene col servizio Medvedev, e meno incisivo col diritto rispetto alla SF.

Secondo set, Medvedev to serve. Game laboriosi, con qualche errore di troppo e doppi falli, rischiando tanto la seconda per disinnescare la super risposta del serbo, ma anche un ritmo superiore e prendendosi rischi col diritto. Tutto facile invece nei turni di Djokovic, resta in controllo del tempo di gioco e si porta 3 pari senza ancora aver ceduto un punto al servizio nel parziale. Nel settimo game ennesimo turno di battuta sofferissimo per Daniil, che con un errore di rovescio concede la prima palla break del set. Ritrova la prima di servizio e poi diritto a tutta, quanto stanno mancando i punti diretti con la prima palla… Terrificante la lotta nel game, altro scambio di 31 punti e stavolta è Medvedev a vincerlo con il rivale che crolla a terra stremato. Concede troppo campo il russo, il serbo è troppo bravo ad aprire l’angolo con colpi davvero angolati. 4-3 Medvedev, vince un game di una durezza fisica estrema. Con una bella risposta, Daniil vince il primo punto in risposta del set (nell’ottavo game!). Il gioco va ai vantaggi, resta immobile Djokovic su di un contro piede dell’avversaro, forse Novak sta pagando gli sforzi di un set di un’intensità brutale. Sciupa tutto Daniil steccando una risposta di diritto sulla seconda palla. Arriva il secondo doppio fallo nel game per Djokovic, è il suo primo vero momento di difficoltà nel match. Rischia la palla corta per uscire dallo scambio Novak, ma gli viene lunga e Daniil chiude la porta sotto rete. Palla break, la prima del match per il russo! NOOOO! Che cosa ha fatto di volo Nole, impossibile tocco in demi-volée su di una risposta perfetta in lungo linea. Colpo eccezionale, e ancora di volo chiude un game di quasi 13 minuti. 4 pari. Pazzesco come si è salvato in un momento di calo fisico. L’intensità resta altissima, la sensazione è che chi esce vincitore da questo set avrà un grande vantaggio. Scoccano le 2 ore di gioco sul 5 pari, si avanza a furia di scambi sempre più intensi, faticosi e rocamboleschi. Succede di tutto, pandemonio sull’Ashe. Sul 6-5, un doppio fallo costa caro a Nole, si va ai vantaggi, e con una splendida accelerazione lungo linea di rovescio il russo strappa un Set Point! Serve and volley, che rischio, ma si attacca alla rete e il secondo passante del russo è al corpo, non il lungo linea (più aperto). Altri 12 minuti di lotta, si sbarca al tiebreak. Primo allungo di Daniil, in rete un rovescio del serbo, 2-0. Spinge forte sul diritto di Nole il moscovita, 3-1, ma poi regala un diritto in rete, 3-2. Con un altro ottimo S&V, 4-3 Djokovic. Fantastico il punto sul 4 pari, uno scambio infernale, vinto da Medvedev bravissimo a riprendere una smorzata perfetta. Tutti in piedi, che spettacolo nella lotta! 5-4 Medvedev. Qua arriva la zampata, la solidità estrema del “Djoker”, vince tre punti di fila, l’ultimo un errore di diritto del russo, per il 7 punti a 5. 2 set a 0 Djokovic, si aggiudica un set BRUTALE per intensità e spinta, dopo 2h e 32 minuti di gioco. Difficile ipotizzare una rimonta di Medvedev adesso, che al cambio di campo riceve un trattamento alla spalla destra.

Djokovic inizia il terzo set al servizio, grande vantaggio avendo anche due set in cascina. Sul 2-1 mette pressione in risposta a Medvedev, che sbaglia in scambio, due diritti e un rovescio. Errori gravissimi che gli costano il BREAK, 3-1 e servizio avanti il serbo, davvero lanciato verso un meritatissimo successo. Si butta ancora a rete Nole, davvero una prestazione sontuosa la sua in attacco (33 punti su 37 discese a rete). Quando la partita sembrava ormai decisa, ecco che è Djokovic ad incartarsi, tre errori e Contro Break Medvedev (2-3). La fatica si fa sentire, più errori che vincenti in questa fase, ma nel sesto game sul 30 pari Novak trova un’accelerazione di rovescio lungo linea fantastica dopo tre back consecutivi. Palla break! Sbaglia col rovescio Daniil, stanco e frustrato, di nuovo avanti il serbo, 4-2. Stavolta Djokovic non si distrae, consolida il vantaggio sul 5-2, a un passo dal successo. Non crolla Medvedev, resta in scia sul 3-5, ma niente può nell’ultimo game. Chiude 6-3 Djokovic, vince una partita ricchissima di agonismo, scambi mozzafiato, una lotta titanica tra due grandissimi giocatori. Ma alla fine, quando si parla di Slam, il più forte resta sempre lui, Djokovic!

