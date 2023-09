Us Open: Daniil Medvedev batte Carlos Alcaraz dopo un match praticamente perfetto. Ora la sfida finale con Novak Djokovic (Video)

Daniil Medvedev, ex numero uno al mondo e campione degli US Open nel 2021, ha vissuto venerdì una delle serate più felici e speciali della sua carriera, qualificandosi per la finale dell’ultimo Grand Slam dell’anno per la terza volta negli ultimi cinque anni, grazie a una performance semplicemente spettacolare!

Il russo di 27 anni ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, in una sfida tra gli ultimi due vincitori del torneo, con il punteggio di 7-6(3), 6-1, 3-6 6-3, in oltre tre ore di gioco, in una partita di altissimo livello. Da sottolineare un quarto set semplicemente perfetto del tennista di Mosca. Il sesto gioco del set, in cui Medvedev ha strappato il servizio di Alcaraz inclinando definitivamente l’incontro a suo favore, merita di essere visto e rivisto.

Medvedev raggiunge la sua quinta finale di Grand Slam: oltre alla finale vinta a New York nel 2021 (contro Novak Djokovic) e quella persa nel 2019 (contro Rafa Nadal), ha anche perso due finali in Australia, nel 2021 (contro Djokovic) e nel 2022 (contro Nadal). Ora, Medvedev si troverà di nuovo di fronte a Novak Djokovic, in quella che sarà la 15ª sfida tra i due. Il serbo conduce negli scontri diretti 9-5, ma il russo ha vinto l’ultimo incontro (a Dubai, a febbraio).

Daniil Medvedev aveva anticipato prima di affrontare Carlos Alcaraz che avrebbe dovuto giocare la sua miglior partita della stagione per avanzare alla finale degli US Open ed è esattamente quello che ha fatto questo venerdì per eliminare lo spagnolo. Al termine dell’incontro, ha ammesso l’alto livello in cui ha giocato.

“Avevo detto che avrei dovuto giocare a livello 11 su una scala da 1 a 10 per battere Carlos. In realtà, penso di aver giocato a livello 12, tranne nel terzo set. Lui è molto giovane: 20 anni, due Grand Slam, numero uno. Nessuno è mai stato così bravo così da giovane”, ha ricordato il russo di 27 anni. Medvedev ha anche lasciato un messaggio ai tifosi di Alcaraz che non sono stati molto rispettosi. “C’erano alcuni tifosi che hanno iniziato a urlare tra il mio primo e secondo servizio. Erano disperati. Spero che ora possano andare a dormire”.

Slam Us Open C. Alcaraz [1] C. Alcaraz [1] 6 1 6 3 D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 7 6 3 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 C. Alcaraz 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 15-0 0-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche C. Alcaraz D. Medvedev ACES 0 9 DOUBLE FAULTS 0 10 FIRST SERVE % IN 93/133 (70%) 83/129 (64%) WIN % ON 1ST SERVE 64/93 (69%) 68/83 (82%) WIN % ON 2ND SERVE 19/40 (48%) 23/46 (50%) NET POINTS WON 54/70 (77%) 22/39 (56%) BREAK POINTS WON 1/9 (11%) 3/7 (43%) RECEIVING POINTS WON 38/129 (29%) 50/133 (38%) WINNERS 45 38 UNFORCED ERRORS 38 32 TOTAL POINTS WON 121 141 DISTANCE COVERED 16098.8 ft 16009.8 ft DISTANCE COVERED/PT. 61.4 ft 61.1 ft





Marco Rossi