US Open: Alcaraz punta il bis, ma i bookie vedono Djokovic vicino allo slam numero 24

Lo US Open sta per volgere al termine, restano in ballo solo quattro tennisti e tutto sembra presagire una finale entusiasmante. Nella serata di venerdì scenderanno in campo i campioni ancora in corsa per il titolo a Flushing Meadows: i primi tre tennisti al mondo e il giovane Ben Shelton, che ha stupito tutti approdando nella sua prima semifinale Slam.

Secondo gli esperti il percorso non proibitivo fatto finora da Djokovic lo proietta verso la conquista del 24esimo Slam, in quota tra 1,80 e 1,90. Carlos Alcaraz, alla quarta semifinale consecutiva in un Major, parte più indietro nella lavagna: un suo secondo successo nella finale americana è visto a 2,30.

In doppia cifra le chance di tornare al successo a New York per Daniil Medvedev: il russo, già campione nel 2021 e protagonista di uno US Open finora esaltante, si gioca a 12. Lontano Ben Shelton, che sogna di vincere il primo Slam a vent’anni di distanza dall’ultimo trionfo di uno statunitense in un Major (Roddick, 2003, proprio in casa propria), ma si trova a dover scalare una proverbiale montagna ed è proposto a 33.

SF Alcaraz (1) – Medvedev (3) 2-1 1.28 3.84

SF Shelton – Djokovic (2) 0-0 10.10 1.06

SF Gauff (6) – Muchova (10) 1-0 1.50 2.61

SF Keys (17) – Sabalenka (2) 1-2 3.08 1.39