Us Open: Il programma completo di Mercoledì 06 Settembre 2023. In campo Alcaraz vs Zverev ed il derby russo

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

Q. Zheng vs A. Sabalenka

D. Medvedev vs A. Rublev

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

M. Vondrousova vs M. Keys

C. Alcaraz vs A. Zverev

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

L. Siegemund / V. Zvonareva vs V. Azarenka / B. Haddad Maia

C. Gauff / J. Pegula vs S. Hsieh / X. Wang

E. Shibahara / M. Pavic vs A. Danilina / H. Heliovaara

J. Pegula / A. Krajicek vs T. Townsend / B. Shelton

Grandstand – Ore: 17:00

F. De Michele vs J. Fonseca

C. Caniato vs L. Tien

F. De Michele / G. Vulpitta vs F. Bondioli / J. Schwaerzler

Court 17 – Ore: 17:00

T. Valentova vs K. Quevedo

A. Penickova / K. Penickova vs N. Bartunkova / T. Valentova

Court 5 – Ore: 17:00

Y. Demin vs F. Cina

Y. Demin / R. Pacheco Mendez vs A. Karahan / H. Roh

U. Altinel / A. Kaplan vs T. Masaryk / Y. Silva

Court 10 – Ore: 17:00

A. Gea vs T. Svajda

B. Djuric / A. Gea vs M. Exsted / C. Woestendick

T. Miki / T. Oda vs M. De la Puente / G. Fernandez

Court 11 – Ore: 17:00

C. Williams vs A. Ganesan

K. Kang / C. Williams vs H. Matsuoka / D. Panarin

F. Cayulef / D. Perez vs A. Bogdanov / D. Wagner

Court 12 – Ore: 17:00

R. Jamrichova vs N. Bartunkova

Z. Pawlikowska vs K. Hui

R. Jamrichova / K. Quevedo vs A. Anazagasty-Pursoo / M. Joint

A. Hewett / G. Reid vs J. Gerard / M. Scheffers

Court 13 – Ore: 17:00

D. Blanch vs A. Frusina

T. Zhang / Y. Zhou vs J. Fonseca / I. Radulov

D. De Groot / J. Griffioen vs A. Bernal / L. De Greef

Court 4 – Ore: 17:00

Y. Zhou vs R. Sakamoto

T. Kostovic / G. Nahum vs H. Kinoshita / W. Sonobe

S. Park / A. Shah vs F. Cina / R. Sakamoto

P. Deroulede / L. Shuker vs Y. Kamiji / K. Montjane

Court 6 – Ore: 17:00

P. Marinkov vs R. Pacheco Mendez

S. Schroder / N. Vink vs G. Sasson / K. Sugeno

Court 7 – Ore: 17:00

A. Gureva vs V. Glozman

M. Dahlin / O. Ojakaar vs O. Bonding / A. Melero Kretzer

M. Gae / A. Gureva vs O. Center / K. Fakih

A. Lapthorne / D. Ramphadi vs H. Davidson / R. Shaw

Court 8 – Ore: 17:00

E. Koike vs A. Schuman

T. Evans / A. Hamilton vs S. Ishii / E. Koike

A. Cataldo / C. Ratzlaff vs D. Arai / C. Stroud

Court 9 – Ore: 17:00

H. Klugman vs S. Ishii

H. Jones / A. Razeghi vs T. Berkieta / H. Searle

H. Klugman / M. Xu vs C. Esquiva Banuls / E. Jones

M. Moreno / Z. Zhu vs S. Funamizu / K. Kruger

Court 14 – Ore: 17:00

S. Saito vs C. Esquiva Banuls

S. Lam / M. Stojsavljevic vs S. Saito / N. Sato

T. Egberink / R. Spaargaren vs S. Houdet / T. Sanada

Court 15 – Ore: 17:00

E. Milic vs L. Samsonova

I. Ivanova / S. Zhiyenbayeva vs A. Kovackova / L. Samsonova

D. Mathewson / M. Tanaka vs M. Ohtani / A. Van Koot