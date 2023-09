Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo anche Novak Djokovic ed il derby americano. Anche gli azzurrini in campo (LIVE)

Us Open 2023

🇺🇸🎾🏆 Us Open – Quarti di Finale – hard

Il match deve ancora iniziare

J. Ostapenkovs C. Gauff

T. Fritz vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Cirstea vs K. Muchova



Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoe vs B. Shelton



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

M. Gonzalez / A. Molteni vs R. Ram / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

M. Linette / B. Pera vs J. Brady / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare

G. Dabrowski / E. Routliffe vs L. Fernandez / T. Townsend



Il match deve ancora iniziare

J. Pegula / A. Krajicek vs E. Perez / J. Rojer



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

R. Galloway / A. Olivetti vs P. Herbert / N. Mahut



Il match deve ancora iniziare

B. Strycova / S. Gonzalez vs E. Shibahara / M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

H. Nys / J. Zielinski vs I. Dodig / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

N. Lammons / J. Withrow vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

S. Erikssonvs L. Tien

A. Frusina vs N. Budkov Kjaer



Il match deve ancora iniziare

N. Basavareddy vs R. Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

A. Urhobo / M. Yamakita vs A. Anazagasty-Pursoo / M. Joint



Il match deve ancora iniziare

A. Frusina / A. Ganesan vs J. Fonseca / I. Radulov



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

D. Blanchvs O. Ojakaar

T. Svajda vs H. Searle



Il match deve ancora iniziare

R. Jamrichova / K. Quevedo vs C. Mester / L. Taylor



Il match deve ancora iniziare

J. Filip / J. Hrazdil vs O. Bonding / A. Melero Kretzer



Il match deve ancora iniziare

K. Kang / C. Williams vs C. Camus / P. Schoen



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

H. Davidson vs U. Altinel



Il match deve ancora iniziare

S. Funamizu vs J. Griffioen



Il match deve ancora iniziare

C. Ratzlaff vs M. Scheffers



Il match deve ancora iniziare

T. Miki vs C. Stroud



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

D. Ramphadivs A. Bogdanov

D. Mathewson vs Y. Kamiji



Il match deve ancora iniziare

L. Shuker vs M. Tanaka



Il match deve ancora iniziare

T. Egberink vs A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

D. Perez vs K. Sugeno



Il match deve ancora iniziare

A. Kaplan vs S. Schroder



Il match deve ancora iniziare

K. Montjane vs M. Moreno



Il match deve ancora iniziare

J. Gerard vs G. Fernandez



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

A. Lapthorne vs R. Shaw



Il match deve ancora iniziare

A. Bernal vs K. Kruger



Il match deve ancora iniziare

M. De la Puente vs T. Sanada



Il match deve ancora iniziare

G. Reid vs A. Cataldo



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

K. Hui vs L. Perez Alarcon



Il match deve ancora iniziare

A. Harmon vs L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

R. Munk Mortensen / K. Sidorova vs A. Penickova / K. Penickova



Il match deve ancora iniziare

A. Oktiabreva / L. Perez Alarcon vs S. Lam / M. Stojsavljevic



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

A. Gea vs F. Bondioli



Il match deve ancora iniziare

J. Prado Angelo vs C. Caniato



Il match deve ancora iniziare

K. Bigun / M. Bigun vs F. De Michele / G. Vulpitta



Il match deve ancora iniziare

M. Molder / A. Saar vs T. Zhang / Y. Zhou



Il match deve ancora iniziare

M. Kriznik / M. Mrva vs F. Cina / R. Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

Y. Silva vs D. Wagner



Il match deve ancora iniziare

N. Vink vs F. Cayulef



Il match deve ancora iniziare

D. De Groot vs P. Deroulede



Il match deve ancora iniziare

T. Oda vs S. Houdet



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

V. Osuigwe vs S. Ishii



Il match deve ancora iniziare

E. Koike vs E. Yaneva



Il match deve ancora iniziare

T. Kostovic vs H. Klugman



Il match deve ancora iniziare

O. Center / K. Fakih vs E. Milic / L. Moyano



Il match deve ancora iniziare

N. Basiletti / G. Maduzzi vs N. Bartunkova / T. Valentova



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 17:00

T. Masaryk vs G. Sasson



Il match deve ancora iniziare

A. Van Koot vs L. De Greef



Il match deve ancora iniziare

M. Ohtani vs Z. Zhu



Il match deve ancora iniziare

R. Spaargaren vs D. Arai



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

A. El Aouni vs E. Milic



Il match deve ancora iniziare

A. Kovackova vs Z. Pawlikowska



Il match deve ancora iniziare

A. Delgado / M. Forbes vs S. Park / A. Shah



Il match deve ancora iniziare

D. Blanch / R. Horovitz vs M. Dahlin / O. Ojakaar



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

A. Schuman vs M. Xu



Il match deve ancora iniziare

P. Marinkov vs D. Panarin



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / S. Zhiyenbayeva vs O. Bergler / R. Gilheany



Il match deve ancora iniziare

T. Frodin / A. Tu vs C. Esquiva Banuls / E. Jones



Il match deve ancora iniziare