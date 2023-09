Us Open Juniores: Il Tabellone Principale Maschile e Femminile. Nove azzurri al via

Us Open – Tabellone Juniores Maschile – hard

(1) Y. Demin vs O. Bonding

M. Exsted vs H. Jones

A. Shah vs K. Kang

S. Park vs (14) F. Cina

(9) Y. Zhou vs L. Poertner

Z. Ji vs M. Mrva

R. Horovitz vs A. Karahan

R. Sakamoto vs (6) I. Radulov

(3) C. Williams vs G. Vulpitta

M. Molder vs P. Barbier Gazeu

A. Ganesan vs M. Dahlin

J. Hrazdil vs (16) A. Melero Kretzer

(10) B. Djuric vs F. De Michele

M. Forbes vs M. Kriznik

P. Schoen vs C. Woestendick

M. Rottgering vs (7) J. Fonseca

(8) D. Blanch vs C. Camus

K. Edengren vs O. Ojakaar

A. Frusina vs T. Zhang

N. Budkov Kjaer vs (12) T. Berkieta

(15) A. Gea vs K. Bigun

F. Bondioli vs J. Filip

H. Roh vs T. Svajda

Y. Nandal vs (4) H. Searle

(5) J. Prado Angelo vs F. Cavallo

C. Caniato vs A. Razeghi

H. Matsuoka vs S. Eriksson

A. Forger vs (11) L. Tien

(13) J. Schwaerzler vs P. Marinkov

C. Mahjoob vs D. Panarin

R. Jodar vs N. Basavareddy

J. Kim vs (2) R. Pacheco Mendez

Us Open – Tabellone Juniores Femminile – hard

(1) R. Jamrichova vs M. Joint

J. Bernales vs N. Sato

N. Basiletti vs A. Hamilton

N. Bartunkova vs (15) R. Munk Mortensen

(11) A. Gureva vs S. Zhiyenbayeva

O. Center vs M. Stankiewicz

V. Glozman vs E. McDonald

A. Urhobo vs (5) M. Crossley

(4) S. Saito vs A. Teodosescu

A. Anazagasty-Pursoo vs R. Dencheva

T. Evans vs K. Sidorova

C. McNeil vs (16) C. Esquiva Banuls

(9) T. Valentova vs L. Taylor

L. Moyano vs A. Tu

M. Stojsavljevic vs W. Sonobe

C. Mester vs (7) K. Quevedo

(8) I. Jovic vs A. El Aouni

H. Kinoshita vs E. Milic

A. Harmon vs E. Perelygina

S. Lam vs (10) L. Samsonova

(14) T. Kostovic vs F. Pace

H. Klugman vs K. Penickova

I. Ivanova vs V. Osuigwe

A. Penickova vs (3) S. Ishii

(6) E. Koike vs T. Grant

E. Yaneva vs M. Slama

A. Oktiabreva vs A. Schuman

M. Xu vs (12) E. Jones

(13) A. Kovackova vs M. Gae

Z. Pawlikowska vs T. Rabman

G. Maduzzi vs K. Hui

I. Lacy vs (2) L. Perez Alarcon