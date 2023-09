US Open: Ostapenko, tra alterchi in campo e l’attesa sfida con Swiatek (Video)

Jelena Ostapenko è per la prima volta agli ottavi di finale degli US Open, dove domenica affronterà la polacca Iga Swiatek, numero uno al mondo. La 26enne lettone, campionessa del Roland Garros nel 2017, ha vissuto una situazione insolita durante il suo match del terzo turno contro l’americana Bernarda Pera, in cui ha dovuto intervenire per espellere un tifoso.

“A me non ha dato fastidio l’odore abituale di erba del campo 17. Il problema era con quel tifoso in particolare. Sembrava impazzito, gridava ogni volta che servivo, non avevo mai visto nulla del genere. Quando ho concluso il gioco di servizio per il 5-1 nel terzo set, ho chiesto che venisse allontanato e fortunatamente se ne è andato”, ha commentato la tennista del nord Europa. Ostapenko ha anche parlato del suo prossimo incontro con Swiatek, contro la quale non ha mai perso (3-0). “La pressione è su di lei. Io sto già facendo un ottimo torneo. Non è facile essere nella posizione in cui si trova, poiché tutti vogliono batterla. Giocerò il mio tennis”.