Lucia Bronzetti avanza al terzo turno degli US Open. Prima volta in carriera in uno Slam

Lucia per la prima volta al terzo turno in uno Slam

Nella giornata odierna, agli US Open femminili, Lucia Bronzetti ha ottenuto una vittoria importante, superando Eva Lys, n.143 WTA con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 21 minuti di partita, garantendosi un posto al terzo turno del torneo.

Lucia per la prima volta in carriera accede al terzo turno di uno Slam.

Il primo set ha visto un andamento incostante. Nonostante Bronzetti abbia ottenuto un vantaggio iniziale e successivamente 3-2 e break, non è riuscita a mantenere il vantaggio con la tedesca che impattava sul 3 pari. Tuttavia, nel tratto finale del set, l’azzurra ha dimostrato la sua determinazione e abilità, riuscendo a strappare il servizio della tedesca due volte, chiudendo il set 6-3 con un impressionante quattro game su cinque vinti in risposta.

Il secondo set ha visto un inizio simile, con Bronzetti che ha ottenuto un break ma che è stata successivamente raggiunta da Lys. Nonostante ciò, l’italiana ha mantenuto il controllo della partita, sfruttando le difficoltà della sua avversaria. Ha guadagnato un ulteriore break sul 4-2 e ha successivamente chiuso il set e la partita con il punteggio di 6-2.

Con questa vittoria, Lucia Bronzetti avanzerà al terzo turno, dove affronterà la numero 23 del tabellone, Qinwen Zheng. Quest’ultima ha ottenuto il pass grazie a una vittoria sulla Kanepi, con il punteggio finale di 6-2 3-6 6-2.

Slam Us Open E. Lys E. Lys 3 2 L. Bronzetti L. Bronzetti 6 6 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 E. Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 E. Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 E. Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

E. Lys L. Bronzetti ACES 1 3 DOUBLE FAULTS 5 5 FIRST SERVE % IN 40/60 (67%) 21/54 (39%) WIN % ON 1ST SERVE 18/40 (45%) 15/21 (71%) WIN % ON 2ND SERVE 7/20 (35%) 14/33 (42%) NET POINTS WON 5/6 (83%) 3/4 (75%) BREAK POINTS WON 3/7 (43%) 7/11 (64%) RECEIVING POINTS WON 25/54 (46%) 35/60 (58%) WINNERS 17 10 UNFORCED ERRORS 29 15 TOTAL POINTS WON 50 64 DISTANCE COVERED 4841.6 ft 5006.3 ft DISTANCE COVERED/PT. 42.5 ft 43.9 ft





Marco Rossi