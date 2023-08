Mensik, nuovo talento della scuola ceca. I suoi allenamenti con Djokovic

Il tennis era nel destino di Jakub Mensik. Il nuovo talento della formidabile scuola ceca a soli 17 anni ha vinto il primo match nel main draw agli US Open, diventando il secondo tennista classe 2005 a passare un turno in uno Slam dopo il cinese Juncheng Shang, e anche il tennista più giovane dai tempi di Borna Coric nel 2014 a vincere una partita del tabellone principale a New York. Un grande risultato, ma è solo l’inizio di una carriera che si preannuncia molto interessante. Bel fisico, impressiona per i suoi colpi potenti, sostenuti da una pulizia tecnica inculcata come un dogma dai canoni dei maestri del suo Paese, dove di tennis se ne capisce come in pochissimi altri posti al mondo.

Mensik si diceva aveva il tennis nel destino, nonostante la sua famiglia non avesse alcun precedente diretto con il nostro sport: il padre Michal, attivo nell’informatica, ha giocato a hockey su ghiaccio mentre la madre, Katerina, oltre ad occuparsi di marketing ha praticato lo sci. A Prostejov, nella Repubblica Ceca, a soli 100 metri di distanza da casa sua c’era una scuola che aveva campi da tennis accanto al parco giochi, e poco più in là campeggiava un club privato di un certo prestigio, con un cartello in bella vista all’ingresso: “Cerchiamo i nuovi Petra Kvitova e Tomas Berdych”. Hai detto niente…

“Guardavo i ragazzi del quartiere giocare a tennis e osservavo anche i bambini piccoli intenti ai loro primi allenamenti, stavano iniziando la loro carriera tennistica”, racconta Mensik al sito ATP. “Mi affascinava quello sport, sono andato da mio padre e da mia madre e ho chiesto loro se potevo giocare anch’io, e mi hanno subito detto si, hanno sempre voluto che facessi qualche sport. È così che ho iniziato”.

L’amore per il gioco e i primi passi in campo per Jakub sono stati decisivi, grazie agli allenamenti col suo primo maestro, Ivo Muller, per il quale Jakub e i suoi genitori hanno una riconoscenza infinita. “Era un uomo eccezionale, il migliore, perché oltre a saper insegnare il gioco riusciva a far nascere il giusto amore per il tennis nei bambini piccoli”, racconta papà Michal. “E ha anche insegnato ai genitori ad essere buoni genitori di un tennista”, aspetto questo tutt’altro che secondario. Purtroppo oggi si parla del primo coach di Jakub al passato. Il 6 giugno 2013 Muller è morto dopo una breve battaglia contro il cancro, un lutto che ha colpito duramente la famiglia Mensik.

“Jakub era molto piccolo. Aveva sette anni. Penso che questa sia stata la sua prima esperienza con una situazione del genere”, continua Michal. “Era triste ed è stata la prima occasione nella quale abbiamo parlato con lui della morte, di questo tipo di situazioni. Grande la tristezza, ma la vita va avanti”. Nonostante la giovanissima età, Muller era già riuscito ad inculcare al piccolo Mensik un’ottima tecnica di base e soprattutto l’amore per il tennis che rimane con lui oggi e l’ha portato fino al mondo del tennis Pro.

Jakub racconta i suoi primi anni: “Ho giocato a tennis fin da piccolo, ma ho anche praticato un po’ atletica a scuola, solo una o due volte a settimana. Guardavo molto il basket perché con la mia altezza era facile mettere la palla a canestro”. Jakub è un grande fan della NBA e dei Golden State Warriors della superstar Stephen Curry, ma il suo focus principale resta sempre sul tennis. “Ha sempre desiderato diventare un tennista professionista, il suo obiettivo è sempre stato vincere tutti gli Slam ed essere il numero 1” dice papà Michal.

A 16 anni Jakub è stato dei migliori junior al mondo. L’anno scorso ha raggiunto la finale di singolare maschile dell’Australian Open, chiuso con una sconfitta in un’epica finale contro l’americano Bruno Kuzuhara. La sua prestazione nella partita l’ha messo in contatto con Novak Djokovic. “Djokovic ha mandato un video messaggio nel quale mi diceva di aver visto la partita e tutto quello che era successo. Inoltre mi ha invitato a raggiungerlo a Belgrado, avrebbe cercato uno sparring partner per una settimana per allenarsi tutti insieme. Ho pensato ‘Okay, perché no?’ È uno dei migliori. Quindi ho detto: grazie va bene, facciamolo”.

L’esperienza vissuta a contatto col campione serbo è stata molto formativa, ma anche sorprendente. Racconta Jabuk: “Sono arrivato e ci siamo allenati insieme alcune volte. Non ero con lui solo in campo, ma anche fuori e mi parlava non solo di tennis, ma di tutte le cose che sono intorno al gioco, incluso come affrontare la carriera. È stato molto divertente, fuori dal campo è il ragazzo più gentile che abbia mai incontrato. Quando attraversi la strada, lo guardi e gli parli, non sei sicuro che questo ragazzo sia un giocatore di tennis, il migliore di tutti. Quando ti parla, è semplicemente una persona normale, questo mi ha stupito”.

Mensik si è unito al team Djokovic per una settimana lo scorso anno prima di Wimbledon, e anche in quest’edizione di US Open si è intrattenuto più di una volta con Novak. Il campione non ha mai parlato apertamente con la stampa del giovane “allievo”, ma dal team del serbo è trapelata una discreta impressione sulla capacità di lavoro e talento di Jakub. Potersi confrontare con una leggenda come Novak è stata una spinta ulteriore a disputare un grande torneo: il giovane ceco ha superato le qualificazioni e all’esordio nel main draw ha battuto in quattro set il francese Barrere, numero 59 del mondo.

Un grande risultato e un probabile futuro di alto livello nel tennis, ma Jakub ha anche un altro importante obiettivo, terminare la scuola: “Si, devo assolutamente finirla, è un patto che ho stipulato con i miei genitori”. Con il primo turno superato a US Open, Mensik è già numero 162 nella classifica ATP Live. Se oggi batterà Titouan Drouguet diventerebbe il tennista più giovane a raggiungere il terzo turno degli US Open dal 1990, quando ci riuscì Fabrice Santoro. Potrebbe farsi un grandissimo regalo per i suoi diciotto anni, che compirà il primo settembre. Il tennis è una maratona, e Jakub ha appena iniziato a correre. Il traguardo che si è prefissato è assai lontano, ma il ragazzo impara in fretta e corre molto, molto veloce…

Marco Mazzoni