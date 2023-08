Us Open: Il Tabellone Principale Femminile. Cocciaretto al terzo turno possibile sfida con Iga Swiatek. Sorteggio pessimo per Camila Giorgi

Us Open – Tabellone Principale – Parte alta – hard

(1) I. Swiatek vs R. Peterson

C. Ngounoue vs D. Saville

L. Davis vs D. Kovinic

(29) E. Cocciaretto vs QUALIFIER

(20) J. Ostapenko vs J. Paolini

A. Cornet vs E. Avanesyan

J. Grabher vs X. Wang

B. Pera vs (16) V. Kudermetova

(11) P. Kvitova vs C. Bucsa

C. Wozniacki vs QUALIFIER

J. Brady vs QUALIFIER

A. Sasnovich vs (24) M. Linette

(32) E. Mertens vs QUALIFIER

D. Collins vs L. Fruhvirtova

M. Andreeva vs QUALIFIER

(6) C. Gauff vs QUALIFIER

(4) E. Rybakina vs M. Kostyuk

P. Udvardy vs A. Tomljanovic

A. Kalinskaya vs K. Siniakova

K. Day vs (30) S. Cirstea

(18) V. Azarenka vs F. Ferro

L. Zhu vs M. Sherif

M. Betova vs QUALIFIER

K. Rakhimova vs (15) B. Bencic

(10) K. Muchova vs S. Hunter

M. Frech vs E. Navarro

V. Gracheva vs T. Townsend

S. Stephens vs (19) B. Haddad Maia

(28) A. Kalinina vs S. Sorribes Tormo

X. Wang vs QUALIFIER

A. Schmiedlova vs K. Baindl

R. Masarova vs (8) M. Sakkari

(7) C. Garciavs QUALIFIERK. Boultervs D. ParryP. Stearnsvs V. TomovaC. Tausonvs (27) A. Potapova

(22) E. Alexandrova vs L. Fernandez

B. Andreescu vs L. Tsurenko

M. Trevisan vs Y. Putintseva

(9) M. Vondrousova vs QUALIFIER

(14) L. Samsonova vs C. Liu

I. Begu vs T. Korpatsch

QUALIFIER vs QUALIFIER

A. Rus vs (17) M. Keys

(26) E. Svitolina vs A. Friedsam

A. Pavlyuchenkova vs QUALIFIER

P. Tig vs R. Marino

C. Giorgi vs (3) J. Pegula

(5) O. Jabeur vs C. Osorio

L. Noskova vs M. Brengle

T. Maria vs P. Martic

A. Krueger vs (31) M. Bouzkova

(23) Q. Zheng vs N. Podoroska

B. Strycova vs K. Kanepi

R. Montgomery vs QUALIFIER

L. Bronzetti vs (12) B. Krejcikova

(13) D. Kasatkina vs A. Parks

A. Bogdan vs S. Kenin

P. Badosa vs V. Williams

(21) D. Vekic vs QUALIFIER

(25) K. Pliskova vs QUALIFIER

C. Dolehide vs C. Burel

A. Blinkova vs J. Burrage

M. Zanevska vs (2) A. Sabalenka