La stella dell’NBA Butler si diverte come raccattapalle a US Open con Alcaraz nella serata benefica. Presenti anche Berrettini e McEnroe (video)

Ci sta proprio prendendo gusto Jimmy Butler, stella del basket NBA, con racchette e campi da tennis. Il cestista dei Miami Heat, uno dei giocatori di maggior forza e carisma del basket a stelle a strisce, è un amico di Carlos Alcaraz, tanto da averlo seguito non solo nei tornei negli USA ma anche in Sud America quest’anno.

In occasione dell’evento benefico “Stars of the Open” di ieri notte, parte del programma dalla Fan Week che anticipa lo Slam di New York, Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe hanno giocato una breve esibizione, nella quale Jimmy Butler è sceso in campo come raccattapalle insieme ad altri giovani, intrattenendo quindi il pubblico con un divertente siparietto in campo con il n.1 al mondo spagnolo, campione in carica del torneo.

Jimmy Butler didn’t get to his level without training. Tonight, it was to be a #USOpen ball crew member. pic.twitter.com/S5mFYvXK3R — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Jimmy Butler just showed the world how to beat Carlos Alcaraz 👀 pic.twitter.com/k8WJYlY5Xh — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2023

L’evento Stars of the Open, che ha registrato il tutto esaurito sull’Armstrong con 14.000 persone presenti, ha riunito alcuni dei più grandi nomi del tennis per raccogliere fondi per aiuti umanitari a favore dell’Ucraina. “È fantastico per il gioco”, ha detto Tiafoe riferendosi al fascino crossover di Butler e Yatra, Dj che animava la serata. “È fantastico per questi ragazzi venire qua e sostenere il nostro sport, lo sport che amiamo, e lavorare così duramente per giocare ad alto livello”.

Anche Matteo Berrettini ha preso parte alla serata, con qualche scambi di doppio divertente anche con John McEnroe.