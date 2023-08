Us Open – Qualificazioni: Il programma completo di GIovedì 24 Agosto 2023. In campo 7 azzurri alla caccia del turno decisivo. Sicura una presenza

Grandstand – Ore: 16:00

D. Yastremska vs E. Bouchard

F. Crawley vs T. Babos

K. Anderson vs T. Machac

M. Cressy vs J. De Loore

Court 17 – Ore: 16:00

F. Meligeni Alves vs F. Bagnis

A. Bolsova vs A. Raina

D. Novak vs M. Polmans

M. Kessler vs S. Jang

Court 5 – Ore: 16:00

F. Coria vs M. Damm

T. Tirante vs B. Holt

L. Chirico vs O. Gadecki

E. Lys vs N. Parrizas Diaz

Court 10 – Ore: 16:00

M. Zheng vs O. Virtanen

L. Stefanini vs N. Han

J. Riera vs E. Bektas

J. Millman vs S. Travaglia

Court 11 – Ore: 16:00

E. Mandlik vs A. Bondar

G. Mpetshi Perricard vs A. Mayo

Z. Svajda vs V. Pospisil

P. Hon vs H. Sakatsume

E. Spizzirri vs A. Kovacevic

Court 12 – Ore: 16:00

T. Daniel vs S. Hong

Y. Wickmayer vs H. Dart

H. Gaston vs Y. Shimizu

J. Mensik vs L. Riedi

Y. Wang vs A. Li

Court 13 – Ore: 16:00

P. Kypson vs J. Shang

S. Vickery vs V. Golubic

B. Gojo vs A. Andreev

K. Scott vs E. Kalieva

Court 4 – Ore: 16:00

E. Couacaud vs M. Kukushkin

M. Bjorklund vs L. Jeanjean

I. Bara vs M. Uchijima

S. Mochizuki vs A. Cazaux

Court 6 – Ore: 16:00

L. Siegemund vs S. Waltert

J. Duckworth vs T. Atmane

V. Hruncakova vs E. Arango

T. Seyboth Wild vs Z. Kolar

Court 7 – Ore: 16:00

C. Naef vs K. Volynets

R. Sramkova vs T. Zidansek

L. Broady vs J. de Jong

T. Droguet vs T. Sandgren

V. Glozman vs M. Bassols Ribera

Court 8 – Ore: 16:00

A. Giannessi vs G. Zeppieri

K. Birrell vs D. Semenistaja

L. Klein vs M. Marterer

D. Papamichail vs V. Zvonareva

Court 9 – Ore: 16:00

M. Melnikova vs O. Dodin

Y. Hsu vs B. Paire

V. Savinykh vs Y. Miyazaki

G. Minnen vs S. Kraus

E. Nava vs A. Vavassori

Court 14 – Ore: 16:00

E. Ruse vs D. Galfi

R. Brancaccio vs T. Skatov

A. Hartono vs M. Hontama

F. Misolic vs K. Coppejans

Court 15 – Ore: 16:00

E. Andreeva vs P. Marcinko

P. Llamas Ruiz vs D. Stricker

D. Shnaider vs E. Jacquemot

A. Dougaz vs N. Moreno De Alboran

Court 16 – Ore: 16:00

F. Comesana vs F. Gaio

I. Shymanovich vs T. Prozorova

G. Onclin vs S. Shimabukuro

H. Kaji vs K. Juvan