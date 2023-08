Henman: “Chi vincerà US Open? Più Djokovic di Alcaraz”

Per il britannico il prossimo US Open non sarà solo una corsa a due

Tim Henman è da anni un noto e apprezzato commentatore della tv britannica Sky Sport e del network europeo Eurosport. Interpellato sul prossimo US Open, al via a New York la prossima settimana, ha confermato che Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, i due leader nel ranking mondiale e finalisti a Wimbledon oltre che a Cincinnati pochi giorni fa, sono i suoi due favoriti per il quarto Slam stagionale, ma ha anche espresso una sua preferenza tra i due, a favore del campione serbo.

“Firmerei subito per poter commentare un’altra finale Alcaraz – Djokovic in questo momento, ma non credo che sia scontato che questo accada a New York” afferma l’ex top10 britannico. “Sul cemento ci sono più giocatori in grado di arrivare in finale. La competizione è molto più aperta rispetto a quanto accade sull’erba, dove si può contare sulle dita di una mano il numero di giocatori che davvero possono vincere”.

“Quello che Alcaraz ha fatto a Wimbledon è stato assolutamente incredibile. Lo ha battuto al suo stesso gioco, ma penso ancora che Djokovic sia il giocatore da battere agli US Open. Ha vinto i primi due Slam di quest’anno ed è arrivato in finale a Wimbledon. Il suo record e la sua esperienza sono incredibili, ma è fantastico poter assistere nelle prime fasi di una nuova affascinante rivalità. I due stanno vivendo fasi completamente diverse della loro carriera, ma speriamo che giochino più volte ancora uno contro l’altro. La partita di Cincinnati è stata fantastica”.

“Quando parli di un atleta come Djokovic, non credo che la motivazione sia stata o sarà mai un problema. I giocatori che ha battuto e le rivalità che ha avuto sono state incredibili e ritengo che se Alcaraz non fosse emerso Djokovic dominerebbe ancora per un bel po’. Immagino che Djokovic veda l’emergere di Alcaraz come un’ulteriore sfida per dimostrare ad Alcaraz e a tutti noi che è ancora il migliore. La sua fame di successo e il suo desiderio di vincere sono evidenti a tutti, è quel che lo rende ancora così forte. Se ciò cambiasse e perdesse parte del suo fuoco, probabilmente si fermerebbe, ma non credo che ciò accadrà ancora per qualche anno” conclude Henman.