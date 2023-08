“Djokovic poco amato? La gente non ama il ‘terzo incomodo’, non è solo l’atteggiamento in campo”

Con il sudatissimo trionfo al Masters 1000 di Cincinnati, il mondo della racchetta applaude convinto il ritorno al successo di Novak Djokovic, capace di soffrire, riprendersi e superare un fortissimo Carlos Alcaraz in Ohio. Una vittoria fondamentale, che lo mette in eccellente posizione per riprendersi il trono del ranking ATP subito dopo US Open. L’attesa per una nuova potenziale bellissima sfida tra “Nole” e “Carlito”, magari proprio per la coppa di Flushing Meadows, anima oggi le discussioni di analisti e appassionati. Non è passato inosservato come il pubblico di Cincy abbia sostenuto convinto la rimonta e prestazione di Djokovic, un supporto che sicuramente ha aiutato il 23 volte campione Slam a superare la crisi in cui era crollato verso la fine del primo set, e quindi giocare una fase finale di partita a un livello pazzesco. Non è una situazione usuale per Novak, molto spesso beccato dai pubblici di mezzo mondo, o almeno non sostenuto in modo proporzionale alla sua grandezza tecnica ed agonistica. Proprio di questo ha parlato l’ex campionessa di Wimbledon Marion Bartoli ai microfoni di Sky Sport, analizzando il contesto intorno al match di domenica sera, già proiettata a New York. Secondo la francese, più degli atteggiamenti a volte irascibili e impetuosi, “Nole” non è amato dal pubblico quanto i suoi due storici rivali Roger e Rafa perché è stato identificato come terzo incomodo di una rivalità altrimenti perfetta, un ruolo sgradito ai più.

“Ritengo che l’Australian Open sia leggermente diverso per Djokovic, dato che la comunità serba è così grande lì, ma negli altri tre Grandi Slam il contesto è più impegnativo per lui”, afferma Bartoli. “Novak si rialza ed è ancora più forte quando è contro le avversità e contro qualcuno. Gli piace giocare e competere contro, è per lui benzina“.

“Il pubblico ama quando ci sono due giocatori uno di fronte all’altro che creano una rivalità esclusiva. Se guardiamo alla storia del tennis, è stato così con le rivalità più belle e importanti, come Bjorn Borg contro John McEnroe, poi è stata la volta di Pete Sampras contro Andre Agassi e quindi Roger Federer contro Rafa Nadal. Non sei abituato ad averne un terzo lì nel mezzo. Il terzo sembra il disgregatore. Vuoi tifare per l’uno o per l’altro. Dici ‘Tifo per Roger’ o “Voglio sostenere per Rafa”, uno dei due. Non vuoi un terzo che arriva e vince tutto, rovinando quella rivalità”.

Continua Bartoli: “Quindi penso che sia stato più il tempismo che altro. Quando parli con tutti i giocatori e con moltissimi fan di tutto il mondo, alla gente piace la personalità di Novak e hanno molto rispetto per il suo gioco. Ma… Roger è l’eleganza, contro Rafa il macinino, che ha vinto 14 volte al Roland Garros con grande carattere. Non puoi davvero scegliere di passare al terzo. Se Novak avesse sfidato solo un altro giocatore e non avesse trovato una rivalità così perfetta già avviata e radicata, penso che avrebbe avuto una base di fan molto più ampia“.

“Quando finirà la sua carriera, molto probabilmente sarà quello con il maggior numero di Slam e anche tutto il resto che ha ottenuto, e questo non potrà mai cancellarlo nessuno. Chi può superarlo? Impossibile rispondere oggi. Alcaraz ne ha due di Slam… Posso dire che oggi è fantastico avere lui e Holger Rune, così giovani e completi, sento che saranno i due che subentreranno quando Rafa e Novak si saranno ritirati”.

Un’interpretazione interessante quella della francese sulle dinamiche che muovono la passione e gli spettatori. Certamente la notte di ieri Djokovic non la dimenticherà facilmente, per il titolo, per chi ha battuto e come l’ha battuto, ma anche per quello stadio una volta tutto per lui.

Marco Mazzoni