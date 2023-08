Alcaraz è il primo tennista nato nel nuovo secolo a superare i 20 milioni di dollari in prize money

Carlos Alcaraz ha mancato d’un soffio il settimo titolo stagionale a Cincinnati e una nuova vittoria contro l’immenso Novak Djokovic dopo quella storica a Wimbledon, ma con la finale disputata in Ohio ha segnato un traguardo importante a livello di guadagni. Il 20enne di Murcia infatti ha superato 20 milioni di dollari in Prize money in carriera. Prima del secondo 1000 in Nord America infatti aveva un totale di 19.810.077 guadagnati con i suoi risultati in campo, e grazie all’assegno riservato al finalista di $556.630, se ne è volato a New York con totale di 20.366.707 dollari.

Il 20enne spagnolo, nato nel 2003, è anche il primo tennista nato negli anni 2000, maschio o femmina, a superare i 20 milioni di dollari di Prize money in carriera, piazzandosi come 29esimo giocatore a raggiungere questo traguardo. Ha superato l’attuale coach di Djokovic, Goran Ivanisevic, che in carriera si è fermato appena sotto cifra “20”.

Ecco la classifica dei 30 giocatori ad aver incassato più prize money. Ovviamente in cima c’è Djokovic e tennisti ancora in attività o che da poco hanno appesa la racchetta al chiodo, visto il costante aumento dei montepremi nei tornei, soprattutto negli Slam.

1) 172.281.484 $: Novak Djokovic

2) 134.640.719 $: Rafael Nadal

3) 130.594.339 $: Roger Federer

4) 64.000.366 $: Andy Murray

5) 43.280.489 $: Pete Sampras

6) 36.272.404 $: Stan Wawrinka

7) 35.679.498 $: Alexander Zverev

8) 32.512.216 $: Daniil Medvedev

9) 31.483.911 $: David Ferrer

10) 31.207.381 $: Marin Cilic

11) 31.152.975 $: Andre Agassi

12) 29.814.627 $: Dominic Thiem

13) 29.491.328 $: Tomas Berdych

14) 27.012.973 $: Stefanos Tsitsipas

15) 25.896.046 $: Juan Martín del Potro

16) 25.102.112 $: Kei Nishikori

17) 25.080.956 $: Boris Becker

18) 23.883.797 $: Yevgeny Kafelnikov

19) 23.444.855 $: Grigor Dimitrov

20) 22.458.018 $: Jo-Wilfried Tsonga

21) 22.296.808 $: John Isner

22) 21.433.306 $: Gael Monfils

23) 21.262.417 $: Ivan Lendl

24) 20.889.965 $: Lleyton Hewitt

25) 20.640.030 $: Andy Roddick

26) 20.613.441 $: Stefan Edberg

27) 20.515.480 $: Richard Gasquet

28) 20.428.404 $: Milos Raonic

29) 20.366.707 $: Carlos Alcaraz

30) 19.878.007 $: Goran Ivanisevic