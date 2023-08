Djokovic elogia Alcaraz dopo la finale di Cincinnati: “Mai arrendersi è nel tuo DNA, mi ricordi un altro spagnolo” (con il video della Finale, le dichiarazioni dello spagnolo e la scenetta divertente tra i due)

Cincinnati è stata testimone di una finale emozionante tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, due atleti che hanno dimostrato passione, grinta e determinazione sul campo da tennis. Ma non è stato solo il gioco a catturare l’attenzione dei fan. Un momento particolarmente toccante è avvenuto durante la cerimonia di premiazione.

Mentre Djokovic parlava al pubblico, ha voluto sottolineare l’instancabile spirito di lotta dell’avversario spagnolo. “Mio Dio, tu non ti arrendi mai! Amo questa tua qualità, anche se a volte vorrei che giocassi qualche punto in modo meno perfetto,” ha detto il serbo, mostrando una combinazione di ammirazione e umorismo.

La risposta di Alcaraz è stata pronta e carica di orgoglio nazionale. “Gli spagnoli non muoiono mai!”, ha esclamato, provocando l’ilarità generale.

Ma Djokovic, con il suo tipico senso dell’umorismo, ha colto l’occasione per fare un cenno alla sua storica rivalità con un altro grande tennista spagnolo. “Sì, ho sentito dire che gli spagnoli non muoiono mai. L’ho vissuto sulla mia pelle, più o meno…”, ha detto in riferimento alle innumerevoli battaglie sul campo con Rafael Nadal.

“È sembrata una finale Slam. Spero che ci ritroveremo tra un paio di settimane a New York…”.

La finale del torneo ATP 1000 di Cincinnati tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è destinata a rimanere impressa nella memoria degli appassionati di tennis. Dopo quasi quattro ore di gioco intenso, è stato il serbo a trionfare in un incontro che ha visto entrambi i giocatori dare tutto in campo.

Il giovane spagnolo Alcaraz non ha potuto trattenere le lacrime al termine della partita, un segno della profonda emozione e del duro impegno profuso. Durante la conferenza stampa post-partita, ha condiviso i suoi sentimenti sul match.

“Mi sento completamente abbattuto, ma anche fiero di me stesso,” ha confessato Alcaraz. “Mentre parlavo, non capivo perché stessi piangendo. Ho combattuto fino all’ultima palla, sfidando uno dei più grandi di sempre del nostro sport. È incredibile poter dire questo ora, ma sono uscito dal campo molto felice per la mia prestazione. Ho parlato con il mio allenatore e il mio team e siamo tutti estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo mostrato.”

Sull’affrontare Djokovic, Alcaraz ha descritto la sfida: “Oggi è stato estremamente complicato giocare contro Novak. Riusciva a mettere in campo cinque, sei, anche sette palle ad ogni punto. Correre da un lato all’altro del campo in ogni punto è stata una vera prova di resistenza. Ho cercato di tenere il passo, di restare in forma fisica, ma è stato arduo. Ho dato tutto quello che avevo. Ogni volta che gioco contro di lui e lo sento paragonarmi a Rafa [Nadal] o ad altri grandi, significa che stiamo procedendo nella giusta direzione.”

Infatti, anche Djokovic ha avuto parole di elogio per il giovane spagnolo: “Ascoltare Novak parlare così bene di me, soprattutto lui che ha disputato match iconici e storici, è qualcosa di grandioso,” ha detto Alcaraz. “Quando dice che alcuni dei match contro di me sono stati tra i più impegnativi per lui, è davvero gratificante. Significa che io e il mio team stiamo lavorando duro e andando nella giusta direzione. Con sfide come questa, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada.”





