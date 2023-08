Masters 1000 Cincinnati: Continua la crisi di Norrie. Monfils vince in tre set dopo aver pensato al ritiro nel primo set. Alcaraz perde un set gioca male ma avanza agli ottavi (Video)

Gael Monfils continua a mostrare chiari segni del suo ritorno alla migliore forma e, martedì, ha ottenuto l’accesso al secondo turno dell’ATP 1000 di Cincinnati.

Il tennista francese ha confermato il brutto periodo di Cameron Norrie (subendo la quarta sconfitta consecutiva) e ha vinto con i punteggi di 3-6, 6-4 e 6-3, dopo 2 ore e 5 minuti di gioco.

Questo è stato un match in cui si temeva il peggio per Monfils. Durante il primo set, il francese si è infortunato al ginocchio sinistro, è stato assistito per molti minuti e l’idea di ritirarsi sembrava una possibilità molto concreta. Tuttavia, Monfils ha resistito al dolore, ha combattuto e, nonostante la perdita del primo set, non si è mai arreso, riuscendo infine a prevalere. Con questa vittoria, Monfils, che aveva iniziato la settimana al 211° posto nel ranking mondiale, ha ora assicurato il suo ritorno tra i primi 180 del mondo.

Il suo prossimo avversario sarà Alex De Minaur.

ATP Cincinnati Cameron Norrie [13] Cameron Norrie [13] 6 4 3 Gael Monfils Gael Monfils 3 6 6 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

In una partita che ha quasi raggiunto gli 80 errori non forzati tra i due e in cui Carlos Alcaraz ha mostrato, senza dubbio, la sua peggiore prestazione di tutto il 2023, lo spagnolo è riuscito a passare al terzo turno dell’ATP di Cincinnati battendo Jordan Thompson per 7-5, 4-6, 6-3.

Uno dei principali punti focali era vedere se Alcaraz avesse iniziato la partita con un’intensità diversa. Ha lasciato Toronto affermando che non aveva iniziato bene nessuno dei suoi match in Canada e sembrava quasi che fosse ancora lì, contro Shelton, Hurkacz o Paul. Nei primi scambi della partita vediamo un Carlitos determinato, ma il suo dritto non era all’altezza. Se questo colpo manca, il gioco del murciano vacilla, costringendolo a lottare in ogni game.

Nemmeno Thompson era di grande aiuto. Il suo primo servizio non entrava e il suo conteggio di errori non forzati continuava ad aumentare ad ogni game. Per coloro che hanno deciso di fare le ore piccole per guardare la partita, la realtà è che si sono trovati di fronte a un match difficile da seguire per rimanere svegli, non solo a causa della pausa per pioggia del primo set, ma a causa degli errori di entrambi. A tratti, questo primo set è stato un diluvio di errori da entrambe le parti. Molti, viste le ore, avranno probabilmente deciso di andare a letto.

L’orologio segnava ben oltre le sei del mattino quando è iniziato il terzo set. Coloro che sono rimasti svegli fino a quell’ora speravano solo in un set di migliore qualità e, in effetti, hanno potuto vedere il miglior set dell’intera partita. Non che ci fosse un grande livello, ma almeno abbiamo potuto vedere più precisione e meno errori. Alcaraz ha iniziato con un break che gli ha permesso di giocare con calma il resto del set, fino al game finale, dove il murciano ha mostrato il suo miglior tennis. È arrivato tardi, ma è arrivato, per chiudere la partita.

In questo modo, Alcaraz si è assicurato il suo passaggio al terzo turno a Cincinnati. Con cattive sensazioni, sì, ma mostrando di poter anche vincere nella sua peggior forma dell’anno (41 errori in totale). Ora, non ha altra scelta se non migliorare, perché nel suo prossimo match potrebbe affrontare Tommy Paul, che l’ha già battuto la scorsa settimana, a meno che l’americano non vinca con Humbert questo mercoledì. Vedremo quale versione di Alcaraz vedremo nel prossimo match.