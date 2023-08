WTA 1000 CIncinnati: Martina Trevisan accede al secondo turno. Ora la sfida con Jessica Pegula

Bell’esordio per Martina Trevisan nel prestigioso “Western & Southern Open”, settimo torneo WTA 1000 con un montepremi di 2.788.468 dollari.

La tennista 29enne mancina di Firenze, attualmente alla posizione n.63 nel ranking WTA e promossa dalle qualificazioni, ha saputo imporsi con determinazione, battendo in rimonta Bernarda Pera, n.61 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2. La partita, che ha avuto una durata di un’ora e 47 minuti, ha mostrato un’ottima tenuta mentale della nostra azzurra che anche dopo aver perso il primo set non si è lasciata andare.

Questo esito positivo proietta ora Martina Trevisan al secondo turno del torneo, dove se la vedrà con Jessica Pegula, n.3 del ranking mondiale e recente campionessa a Montreal. Le due si sono già affrontate in precedenza quest’anno, con Pegula che ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. Tuttavia, considerando l’ultimo confronto sulla terra di Madrid, dove Trevisan ha venduto cara la pelle cedendo solo 6-3 al terzo set, ci si aspetta un incontro abbastanza equilibrato.

Il match aveva subito un ritardo di 24 ore a causa della pioggia. Dopo questo contrattempo, Bernarda Pera ha iniziato con il piede giusto, ottenendo un break nel primo game del primo set. Nonostante Martina abbia ha cercato il controbreak senza successo, la statunitense ha saputo mantenere il vantaggio, portandosi sul 6-3.

Tuttavia, il secondo set ha mostrato una Trevisan trasformata. Con decisione, l’azzurra ha iniziato a prendere il sopravvento, portandosi rapidamente sul 5-1. Pera ha cercato di resistere, ma alla fine, Trevisan ha pareggiato i set con un convincente 6-1.

Il terzo ed ultimo set ha visto dominare Martina. Con un back di rovescio micidiale (l’arma in più di questo parziale), ha messo in seria difficoltà la sua avversaria, chiudendo il set e il match con un definitivo 6-2 e piazzando dal 2 pari un micidiale parziale di 4 game consecutivi.

WTA Cincinnati Bernarda Pera Bernarda Pera 6 1 2 Martina Trevisan Martina Trevisan 3 6 6 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Bernarda Pera 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Marco Rossi

