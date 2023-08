Sebastián Yatra “sbarca” nel mondo del Tennis con l’aiuto di Rafa Nadal (Video)

Sebastián Yatra, celebre cantante colombiano, per un breve periodo cambia il suo microfono con una racchetta da tennis. Sorprendendo molti, Yatra ha annunciato la sua presenza all’US Open. Tuttavia, non sarà lì solo per esibirsi con la sua musica, ma anche per condividere il campo da tennis con Carlos Alcaraz in una partita di esibizione prima dell’inizio del torneo.

E chi potrebbe essere migliore di Rafa Nadal per preparare il cantante a questo nuovo impegno? Nadal ha offerto i suoi servizi come allenatore a Yatra, che si è recato presso la Rafa Nadal Academy per ricevere la sua formazione. Accanto al famoso tennista spagnolo, Yatra ha praticato e scherzato sulle sue capacità nel tennis. “Il miglior giocatore di tutti i tempi, vediamo come si comporta come allenatore”, ha scherzosamente commentato il colombiano in un video condiviso sui social.

La domanda sorge spontanea: Yatra sarà abbastanza preparato per competere con “Carlitos” Alcaraz? (siamo ironici).

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI





Marco Rossi