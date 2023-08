Masters e WTA 1000 CIncinnati: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurri in singolare (LIVE)

Masters e WTA 1000 Cincinnati – 1°-2° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

1. Jiri Leheckavs [9] Taylor Fritz

2. Sebastian Korda vs [15] Borna Coric (non prima ore: 18:30)



ATP Cincinnati Sebastian Korda Sebastian Korda 0 6 3 Borna Coric [15] • Borna Coric [15] 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Coric 3-4 S. Korda 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Korda 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 S. Korda 15-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Korda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 2-1 → 3-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Korda 40-A 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [16] Alexander Zverev vs Grigor Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Ons Jabeur vs Anhelina Kalinina (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Sloane Stephens vs [6] Caroline Garcia (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Carlos Alcaraz vs [Q] Jordan Thompson (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Petra Kvitova vs Anna Blinkova



Il match deve ancora iniziare

2. Victoria Azarenka vs [11] Barbora Krejcikova



Il match deve ancora iniziare

3. Karolina Muchova vs [12] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: Followed By TF 2/3)



WTA Cincinnati Karolina Muchova • Karolina Muchova 0 2 Beatriz Haddad Maia [12] Beatriz Haddad Maia [12] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Karolina Muchova 2-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Emil Ruusuvuori vs [7] Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

5. Adrian Mannarino vs [12] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [15] Madison Keys vs Elise Mertens (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Miomir Kecmanovic vs [14] Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Brandon Nakashima vs [WC] Stan Wawrinka (non prima ore: 18:30)



ATP Cincinnati Brandon Nakashima • Brandon Nakashima 0 3 7 2 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 0 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Nakashima 2-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-2 → 0-3 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 6-6 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 40-A 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Nikola Cacic / Novak Djokovic vs Jamie Murray / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare

4. [13] Cameron Norrie vs [PR] Gael Monfils



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Cristina Bucsa vs [13] Belinda Bencic (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [Q] Linda Noskova vs Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

7. [OSE] Ons Jabeur / Petra Martic vs [WC] Jennifer Brady / Asia Muhammad (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [14] Daria Kasatkina vs [WC] Peyton Stearns

2. [LL] Varvara Gracheva vs [WC] Caroline Wozniacki (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Petra Martic vs [Q] Emma Navarro



Il match deve ancora iniziare

4. [10] Marketa Vondrousova vs Katerina Siniakova



Il match deve ancora iniziare

5. Jennifer Brady vs Donna Vekic



Il match deve ancora iniziare

6. [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [OSE] Karolina Muchova / Marketa Vondrousova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Karen Khachanov vs Lucky Loser



Il match deve ancora iniziare

2. Daniel Evans vs Lorenzo Musetti



ATP Cincinnati Daniel Evans Daniel Evans 0 0 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Hubert Hurkacz vs [Q] Thanasi Kokkinakis



Il match deve ancora iniziare

4. Alex de Minaur vs J.J. Wolf



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Mackenzie McDonald vs Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Bethanie Mattek-Sands / Anastasia Potapova vs Anastasia Pavlyuchenkova / Luisa Stefani (non prima ore: Court And Time After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jelena Ostapenko vs Karolina Pliskova



Il match deve ancora iniziare

2. Qinwen Zheng vs [Q] Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Irina-Camelia Begu vs Marie Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Danielle Collins vs Anastasia Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

5. Ekaterina Alexandrova vs Sorana Cirstea



Il match deve ancora iniziare

6. [OSE] Elisabetta Cocciaretto / Mayar Sherif vs [OSE] Irina-Camelia Begu / Sara Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

7. Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs [8] Shuko Aoyama / Ena Shibahara (non prima ore: Court And Time TBA)



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ugo Humbert vs [Q] Arthur Fils



Il match deve ancora iniziare

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

3. Lorenzo Sonego vs [Q] Alexander Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Lloyd Harris vs [Q] Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

5. [OSE] Magda Linette / Bernarda Pera vs [7] Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

6. Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia vs [WC] Emma Navarro / Peyton Stearns



Il match deve ancora iniziare

7. Miyu Kato / Aldila Sutjiadi vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva (non prima ore: Court And Time TBA)



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bernarda Pera vs [Q] Martina Trevisan



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Xiyu Wang vs Mayar Sherif



Il match deve ancora iniziare

3. Magda Linette vs [Q] Ann Li



Il match deve ancora iniziare

4. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

5. Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Alejandro Davidovich Fokina / Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

6. [OSE] Alycia Parks / Taylor Townsend vs Latisha Chan / Zhaoxuan Yang



Il match deve ancora iniziare

7. [6] Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang vs [OSE] Anna Blinkova / Varvara Gracheva (non prima ore: Court And Time TBA)



Il match deve ancora iniziare