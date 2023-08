WTA 1000 Cincinnati: Jasmine Paolini avanza al secondo turno. Out la Cocciaretto

In una giornata decisamente positiva, Jasmine Paolini ha fatto il suo debutto con una vittoria nel tabellone principale del “Western & Southern Open”, un prestigioso torneo WTA 1000 che si tiene a Mason, sobborgo di Cincinnati, in Ohio. Questo evento è dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari.

La 27enne originaria di Castelnuovo di Garfagana, attualmente n.43 nel ranking WTA, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, ha dimostrato la sua supremazia sconfiggendo l’ucraina Marta Kostyuk, n.32 del ranking, con il punteggio di 62 61 in appena un’ora di gioco.

Se guardiamo alla storia dei loro incontri, c’era equilibrio: Kostyuk aveva vinto in due set sul cemento di Cincinnati, mentre Paolini aveva prevalso in rimonta a Cluj Napoca. Tuttavia, in questo incontro, dopo un inizio equilibrato, Paolini ha preso il comando, dominando il campo e costringendo Kostyuk a errori decisivi.

Il prossimo ostacolo per Paolini sarà mercoledì, dove affronterà o la spagnola Cristina Bucsa, n.68 WTA, o l’elvetica Belinda Bencic, n. 14 del ranking.

WTA Cincinnati Jasmine Paolini • Jasmine Paolini 0 6 6 0 Marta Kostyuk Marta Kostyuk 0 2 1 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

La giornata non si è conclusa come sperato per Elisabetta Cocciaretto, classificata n.30 nel ranking WTA, che ha dovuto inchinarsi alla statunitense Sloane Stephens, n.38 nel ranking WTA, con il punteggio di 75 62, in una partita durata un’ora e 16 minuti al torneo WTA 1000 di Cincinnati.

Nonostante una partenza promettente, Cocciaretto non è riuscita a sostenere il ritmo, e un devastante parziale di otto giochi a zero ha essenzialmente deciso l’esito del match.

In un incontro senza precedenti tra la giovane 22enne marchigiana di Fermo e la 30enne statunitense originaria di Plantation, Florida, il primo set ha visto un’energica Elisabetta prendere il comando iniziale, nonostante avesse la spalla destra fasciata andando avanti per 5 a 2. Tuttavia, la sua iniziale supremazia è stata interrotta da Stephens, che ha ripreso il controllo con un gioco decisamente impressionante, culminato in un set a suo favore per 7-5.

Il secondo set ha visto un’ulteriore consolidamento da parte di Stephens, con la sua sequenza vincente che si è estesa a otto giochi. Cocciaretto ha fatto del suo meglio per resistere, ma la potenza e la precisione di Stephens si sono dimostrate troppo per la tennista italiana. Con un dritto incrociato impeccabile, la statunitense ha concluso il set e la partita per 6-2.

Dopo questa questa vittoria, Stephens affronterà la francese Caroline Garcia, attuale n.6 del ranking e del seeding e campionessa in carica, che ha avuto un “bye” al primo turno.

WTA Cincinnati Sloane Stephens Sloane Stephens 0 7 6 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 5 2 0 Vincitore: Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi