ITF Wroclaw e Aldershot : I Main Draw

ITF WROCLAW(Pol 40k terra)

[1] Cagla Buyukakcay vs Chiara Scholl

Denisa Hindova vs Martha Matoula

Daria Kuczer vs Gina Feistel

Lara Schmidt vs [5] Sada Nahimana

[4] Gergana Topalova vs Linda Klimovicova

Tatiana Pieri vs Ekaterine Gorgodze

Rina Saigo vs Justina Mikulskyte

Oleksandra Oliynykova vs [6] Weronika Falkowska

[8] Sapfo Sakellaridi vs Arina Gabriela Vasilescu

Valeriia Olianovskaia vs Tereza Smitkova

Kajsa Rinaldo persson vs Emma Lene

Zuzanna Pawlikowska vs [3] Dalila Jakupovic

[7] Seone Mendez vs Anna Gabric

Maja Chwalinska vs Ivana Sebestova

Tessah Andrianjafitrimo vs Angelina Wirges

Weronika Ewald vs [2] Darya Astakhova