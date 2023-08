Combined Cincinnati: Il programma completo di Lunedì 14 Agosto 2023. In campo ben sei azzurri

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sloane Stephens vs Elisabetta Cocciaretto

2. [WC] Venus Williams vs [16] Veronika Kudermetova

3. Sebastian Korda vs [15] Borna Coric

4. [16] Alexander Zverev vs Grigor Dimitrov (non prima ore: 01:00)

5. Elina Svitolina vs [WC] Caroline Wozniacki (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matteo Berrettini vs [12] Felix Auger-Aliassime

2. [WC] John Isner vs [Q] Jordan Thompson

3. Karolina Muchova vs [12] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 21:00)

4. [10] Marketa Vondrousova vs Katerina Siniakova (non prima ore: 01:00)

5. Daniel Evans vs Lorenzo Musetti

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roman Safiullin vs Nicolas Jarry

2. [WC] Brandon Nakashima vs [WC] Stan Wawrinka

3. Lorenzo Sonego vs [Q] Alexander Shevchenko

4. Ekaterina Alexandrova vs Sorana Cirstea (non prima ore: 23:00)

5. Petra Martic vs [Q] Emma Navarro

Porsche Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jasmine Paolini vs Marta Kostyuk

2. [WC] Celine Naef vs Anastasia Potapova

3. Lin Zhu vs Anhelina Kalinina

4. Qinwen Zheng vs [Q] Aliaksandra Sasnovich

5. Bernarda Pera vs [Q] Martina Trevisan

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Emil Ruusuvuori vs [Q] Corentin Moutet

2. Francisco Cerundolo vs [Q] Dusan Lajovic

3. [WC] Christopher Eubanks / Ben Shelton vs Sander Gille / Joran Vliegen

4. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Max Purcell / Andrey Rublev

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Nikola Mektic / John Peers

2. Tereza Mihalikova / Yifan Xu vs Anna Danilina / Oksana Kalashnikova

3. [WC] Mackenzie McDonald / Frances Tiafoe vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

4. Rinky Hijikata / Jason Kubler vs Hubert Hurkacz / Mate Pavic

5. [WC] Bethanie Mattek-Sands / Anastasia Potapova vs Anastasia Pavlyuchenkova / Luisa Stefani

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [OSE] Caroline Garcia / Marta Kostyuk vs [OSE] Karolina Pliskova / Donna Vekic

2. [OSE] Elisabetta Cocciaretto / Mayar Sherif vs [OSE] Irina-Camelia Begu / Sara Sorribes Tormo (non prima ore: After Suitable Rest)