Torneo International Cuneo Under 18: Il resoconto della prima giornata

E’ scattato questa mattina (ore 9,30) con i due tabelloni di qualificazione, sui campi del Country Club Cuneo, il classico appuntamento internazionale giovanile ITF under 18 maschile e femminile categoria J 30. Si tratta dell’International Country Club 2023 con main sponsor l’azienda LPM.

Subito a segno i primi due giocatori dei rispettivi draw preliminari. Nel maschile Edoardo Principi, marchigiano, ha disposto agevolmente (6-3 6-1) di Michele Prisciantelli mettendo in mostra un gioco vario e tecnicamente pregevole. Nel femminile vittoria della svizzera Ines Delaloye per 6-1 6-2 su Sofia Coati. Gran battaglia tra il piemontese del TC Pedona Luca Fenoglio e l’americano Mason Cisco, vinta dal primo per 11-9 al supertie-break dopo aver annullato al rivale tre match point. Supertie-break vincente anche per lo svizzero Julian Theler contro Alessandro Fiocchi per la chiusura sul 2-6 6-3 10-1.

Non ha tradito la sua posizione di quita testa di serie del draw iniziale Raffaele Ciurnelli che ha piegato Gianluca Ressa 6-2 6-1. La wild card Ivan Veronese ha sorpreso il numero 6 del seeding, Pietro Ricci, stoppato in due set (6-4 6-2). In tema di sorprese spicca anche quella a nome di Alessio Marcantognini che si è imposto sul francese numero 2 del seeding preliminare, Jules Moucquot, per 7-6 6-1. Il tie-break del primo set, vinto a 2 dall’azzurro, è stato il vero spartiacque del confronto. Buona prova anche di Giulio Stella, altra wild card, che ha sconfitto Moritz Kolbe 6-1 6-3.

Tornando alla rassegna femminile applausi per un’altra giocatrice svizzera, Anja Casari, che ha interrotto subito la corsa di Gloria De Santis, con lo score di 6-1 6-2. Nulla da fare per la racchetta del Country Club Cuneo, Giulia Falco, battuta con un periodico 6-3 da Nicole Bergamini. Troppo fallosa, nell’occasione, la giocatrice di casa. Mentre i match di primo turno andranno a concludersi in serata, domani si profila una grande abbuffata di tennis giovanile, con il doppio turno che promuoverà quattro ragazzi e quattro ragazze nei due main draw, al via lunedì 14 agosto. Finali previste il giorno 19. Buona risposta oggi del pubblico del Country, come sempre molto sensibile agli appuntamenti internazionali organizzati.