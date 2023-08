Jannik SInner dopo l’accesso alle semifinali di Toronto: “La parte mentale è la più importante del gioco. Quest’anno ho fatto errori da questo punto di vista” (con il Video della partita di questa notte)

Jannik Sinner : “Come ho detto nell’intervista in campo, non lo conosco benissimo Gael, ma un po’ sì ed è un personaggio molto speciale per il tennis. Bello rivederlo. Il pubblico lo ama ed è bello vedere che può giocare ancora a questi livelli visto quanto è stato fuori per infortunio. Sono felice che sia tornato”.

E’ la cosa più difficile proprio perché non sai mai cosa succederà con Monfils. Contro di lui devi spingere e farlo bene, perché sai che si difende ottimamente. Forse avrei potuto andare di più a rete oggi, ma non è facile perché sa tirare dei passanti incredibili. Parliamo di uno che comunque è stato un top ten. Ha vinto molti tornei e in campo si vede.

Sicuramente ho seguito la partita di Carlos Alcaraz perché giocavo subito dopo. Come ho detto in campo, è già bello essere nella posizione di poter giocare un’altra partita molto importante domani. Ci sono stati diversi tornei in cui sono arrivato a questo punto del tabellone, e sono felice di essere di nuovo qui, sperando di poter fare meglio delle altre volte. In ogni caso, sono rimasto concentrato sulla partita di stasera. Domani avrò problemi diversi perché ci sarà un avversario diverso. Paul ha vinto contro il numero uno del mondo, quindi sarà molto molto dura. Comunque, sono felice di essere di nuovo in semifinale.

Il rapporto va molto bene con Cahill. Ovviamente è uno dei migliori coach al mondo. Lo ha dimostrato con diversi giocatori che ha allenato, uomini e donne di diversa età. Bello averlo nel mio team. Mi sembra che il combinato di lui e Vagnozzi stia andando molto bene. Oggi gli ho chiesto di spingermi anche vocalmente perché il pubblico non dico che era contro di me, ma di sicuro era più dalla parte di Gael. In queste situazioni le persone a te vicine devono stare ancora più vicine. Darren mi ha dimostrato tante cose. Lui è molto molto importante. Anche fuori dal campo il rapporto è molto buono. Parliamo di tutto, mi insegna pure a giocare a golf.

La parte mentale è la più importante del gioco. Quest’anno ho fatto errori da questo punto di vista. Per esempio, al Roland Garros. Lì ho avuto la mentalità sbagliata. Ma dagli errori ho imparato qualcosa. Ora mi sento molto bene a livello mentale. Ovviamente posso fare ancora meglio, impari molto anche in allenamento, quando sei stanco o senti dei dolori. Devi saper sopportare queste cose perché accadono anche in partita. Si può lavorare un sacco su questo”.