Masters 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio del Day 1. Il ritorno di Milos Raonic. Mette a segno 37 ace e batte Tiafoe n.10 del mondo

Milos Raonic è rimasto lontano dalle competizioni per due anni. Sono trascorsi più di mille giorni da quando superò un tennista nella top 10. Eppure, al quinto match dal suo ritorno, il 32enne canadese ha messo fine a questa assenza di vittorie, confrontandosi con uno tra i dieci migliori al mondo, e ciò davanti all’entusiasta pubblico di casa, guadagnandosi un posto al secondo turno del Masters 1000 di Toronto.

L’ex terzo al mondo ha offerto una prestazione eccezionale, in particolare al servizio, superando Frances Tiafoe (10º) con i parziali 6-7(12), 7-6(4) 6-3 in poco meno di tre ore. Raonic ha realizzato 37 ace, solo uno meno del suo record personale in una partita al meglio dei tre set, e ha saputo rispondere magnificamente alla sconfitta nel primo set, emergendo nei momenti decisivi. Così, ha sconfitto un giocatore della top 10 per la prima volta dal torneo di Cincinnati del 2020, quando aveva battuto Stefanos Tsitsipas. Raonic ha sfruttato le due opportunità di break a suo favore, facendo la differenza e assicurandosi un posto nel prossimo turno, dove affronterà una sfida alla sua portata contro il giapponese Taro Daniel, 115º del ranking mondiale. Intanto, anche Tommy Paul e Miomir Kecmanovic sono avanzati, eliminando rispettivamente Diego Schwartzman e Cristian Garín.

Masters 1000 Toronto (Canada) – 1° Turno, cemento

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

