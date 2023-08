Video del Giorno: Grigor Dimitrov, Colpo Stellare contro Ruusuvuori, il Punto del Torneo!

Non cercate oltre, perché Grigor Dimitrov ha realizzato uno dei suoi migliori punti e quello che, per ora, si aggiudica il titolo come miglior scambio del torneo. Infatti, durante la sua partita contro Emil Ruusuvuori nel torneo di Washington, il bulgaro si è difeso incredibilmente bene dagli attacchi del suo avversario, correndo da un lato all’altro del campo e eseguendo un colpo degno di un film per vincere il punto. Ha avuto anche un po’ di fortuna, ma la verità è che è riuscito a posizionare la palla nell’angolo del campo contro ogni aspettativa. Wow!





