Tennis Europe Reina Soisbault Cup 2023 Under 18 – Sfida tra Italia e Slovenia per volare in finale

Primo verdetto alla Reina Soisbault Cup, in corso al Circolo Tennis Maglie, con la Grecia che si impone su Israele per 2 a 1.

Le ragazze israeliane guidate dal capitano Dan Meder, pagano l’assenza della numero uno Liam Oved e nulla hanno potuto contro la forte squadra ellenica. Nei singolari vittoria della greca Artemis Aslanisvili su Karin Altori per 6-4 1-6 6-3, vittoria della israeliana Noa Major su Nikoleta Paretzoglou per 5-7 6-3 6-2. Nel doppio di spareggio la coppia greca Artemis Aslanisvili con Maria Tsironi, ha superato la coppia israeliana Altori – Major 6-1 6-2.

La Grecia passa il turno e sarà la prossima avversaria della Spagna.

Intanto la nazionale italiana è pronta ad affrontare la Slovenia, una squadra da non sottovalutare.

Le italiane Federica Urgesi, Francesca Pace e Alessandra Teodosescu, capitanate dal tecnico nazionale Daniele Silvestre sono pronte e determinate per affrontare le slovene Pia Petelinesek, Ana Lanisek e Pika Doberlet, capitanate da Urban Cevka, nella partita che staccherà il biglietto per la finale di Granville.

Al seguito della squadra italiana il Direttore Tecnico Nazionale del settore femminile FITP e responsabile del centro di preparazione olimpica di Formia, Vittorio Magnelli, figura che sicuramente sarà da stimolo per evitare cali di tensione per le azzurre.

Gli incontri avranno inizio alle ore 15.