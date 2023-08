Tennis Europe Reina Soisbault Cup 2023 – Italia e Spagna testa di serie nel tabellone. Si inizia con Grecia-Israele

Per la Reina Soisbault Cup, in corso al Circolo Tennis Maglie, si è svolta la cerimonia di apertura della manifestazione con la presenza delle autorità federali della FITP, della dirigenza del circolo magliese e delle autorità comunali.

Per la FITP hanno presenziato il vicepresidente nazionale, Isidoro Alvisi, il presidente del comitato regionale, Francesco Mantegazza. Per il CT Maglie il presidente e direttore del torneo Antonio Baglivo, il vicepresidente Mario Coppola e il consigliere Mario Romano. In rappresentanza dell’amministrazione comunale magliese la vicepresidente del consiglio comunale Marcella Marzano.

Il tabellone vede Italia e Spagna testa di serie, rispettivamente prima e seconda in base alla classifica internazionale delle giocatrici. Il sorteggio ha abbinato la Slovenia all’Italia e la vincitrice dei quarti tra Grecia e Israele alla Spagna.

Nei vari interventi Alvisi e Mantegazza hanno sottolineato entrambi lo sforzo organizzativo che il Circolo Tennis Maglie compie con successo nell’organizzazione di eventi ad altissimo livello da tanti anni. Inoltre hanno voluto ringraziare il presidente Baglivo e tutto il consiglio direttivo per il lavoro svolto molto importante per il tennis pugliese.

Marzano, a nome dell’amministrazione comunale, ha ringraziato il circolo magliese per la capacità di organizzare tante manifestazioni che veicolano e promuovono Maglie e il Salento nel panorama turistico sportivo in ambito nazionale e internazionale.

L’incontro della prima giornata sarà tra Grecia e Israele mercoledì 2 agosto con inizio alle ore 15.