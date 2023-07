Notizie dal Mondo: Alexei Popyrin mira a ulteriori successi. Iga Swiatek e Hubert Hurkacz puntano all’oro nel doppio misto ai Giochi di Parigi 2024. Venus Williams a 43 anni ritorna in campo a Cincinnati. Svitolina e Azarenka: di nuovo senza saluti

Grande settimana per Alexei Popyrin, l’australiano si è consacrato nell’ATP di Umag battendo Stan Wawrinka. Questo rappresenta il secondo titolo della sua carriera da quando nel 2017 è diventato professionista e Popyrin non vuole mollare: “Voglio continuare a vincere titoli e a giocare il mio miglior tennis. Questa settimana ci sono riuscito. Questo titolo rappresenta un passo nella direzione giusta perché ho dimostrato di poter vincere il mio secondo titolo e so di poterne vincere molti altri”, ha confessato dopo la vittoria sulla terra croata.

“Non potrei essere più orgoglioso di dove mi trovo ora perché sono le cose che ho imparato lungo il cammino che mi hanno portato qui. Sono un uomo e un atleta più maturo. So di poter raggiungere la vetta e credo in me stesso per arrivarci. Ma devo solo tenere la testa bassa, lavorare e credere nel processo di crescita che sto seguendo”, ha aggiunto.

La Polonia ha motivo di gioire, perchè la migliore tennista del mondo, Iga Swiatek, farà coppia con Hubert Hurkacz ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Questa non è la prima volta che giocano insieme: già nella United Cup hanno dimostrato la loro intesa ottenendo ottime vittorie. Ora, come lo stesso Hurkacz ha annunciato attraverso i social media, entrambi combatteranno insieme per portare a casa la medaglia d’oro per il loro paese nel doppio misto.

Venus Williams continua a scrivere la sua leggenda nel circuito. Né sconfitte né infortuni possono spegnere il suo spirito competitivo: l’americana ritornerà in campo in un torneo del circuito maggiore all’età di 43 anni. L’ultima volta è stata sconfitta da Elina Svitolina al primo turno di Wimbledon, un match durante il quale ha subito un piccolo infortunio alla caviglia che ha influenzato il suo rendimento durante l’intera partita. Questo fatto ha suscitato preoccupazioni e scetticismo, ma Venus ha ribadito la sua determinazione a continuare ad allenarsi e competere. La sua prossima apparizione sarà al WTA Cincinnati 2023, dove ha ricevuto una wild card per il main draw, unendosi a un elenco di atleti del calibro di Caroline Wozniacki, Bianca Andreescu e Sloane Stephens.

Elina Svitolina ha vissuto un momento teso durante una partita avvincente con Victoria Azarenka a Wimbledon. La bielorussa non si è nemmeno avvicinata all’ucraina per salutarla alla rete, suscitando fischi dal pubblico. Ora, le due si ritroveranno di fronte nel primo turno del WTA 500 di Washington, e Svitolina ha commentato l’episodio.

“È questione di sorteggio. Sapevo che avrei potuto ritrovarmi nuovamente di fronte a Victoria. Tutto ciò che posso fare è accettare, allenarmi e prepararmi. Dopo il nostro match a Wimbledon, la WTA ha emesso una dichiarazione sull’assenza di saluti tra giocatrici ucraine, russe e bielorusse. Ho anche avuto una conversazione con Steve Simon, che mi ha confermato che prima del nostro match verrà annunciato che non ci sarà una stretta di mano. Ne sono soddisfatta”, ha dichiarato. Svitolina ha poi riflettuto sul suo ritorno alla competizione e sui cambiamenti che vede in sé. “Ho accumulato tanta esperienza nel corso degli anni. Anche se ora mi sento come se stessi ricominciando da capo, posso contare su anni di gioco ad alto livello e cerco di riflettere su ciò che ho fatto bene per progredire. Sono grata di essere in salute adesso, di potermi allenare al meglio. Sono felice di come sono andate le cose e di aver lavorato intensamente per tre mesi dopo la nascita di mio figlio”, ha aggiunto.