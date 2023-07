Cecchinato esce subito dal torneo di Kitzbuhel, sconfitto nettamente da Galan

Il torneo ATP 250 di Kitzbuhel, vede una rapida uscita dell’unico portabandiera italiano presente. Marco Cecchinato, già in un periodo di forma non ottimale, è stato sconfitto con un secco 6-2, 6-2 dal colombiano Daniel Elahi Galan in 58 minuti di partita.

Questa sconfitta accentua il periodo negativo per Cecchinato che, da dopo gli Internazionali d’Italia, ha collezionato solo due vittorie.

Il match inizia in maniera equilibrata. Nei primi cinque giochi, infatti, nessuno dei due atleti sembra concedere molto all’avversario. Ma è nel sesto game che le cose iniziano a cambiare. Un Cecchinato apparentemente sotto tono si trova a dover fronteggiare due palle break, riuscendo a salvarne solo una. Da quel momento, il giocatore siciliano sembra subire un contraccolpo emotivo che lo porta a concedere il primo set a Galan per 6 a 2.

Il set successivo purtroppo per Cecchinato non offre scenari migliori. Infatti, il giocatore siciliano perde subito il suo primo servizio in un game durissimo. Galan ne approfitta, andando a vincere ben sette giochi consecutivi (compreso il primo set). Anche se nel quinto gioco Cecchinato ha avuto la possibilità di rientrare in partita, con due palle break a favore, non è riuscito a convertire nessuna delle occasioni. La partita, ormai in discesa per il colombiano, si conclude poco dopo per 6 a 2.

I numeri del match parlano chiaro. Cecchinato ha vinto solo 34 punti su un totale di 88. Ma, forse, la statistica più eloquente è quella riguardante i servizi: Galan ha ceduto solo otto punti quando era al servizio, avendo un impressionante 24/27 con la prima.

ATP Kitzbuhel Marco Cecchinato Marco Cecchinato 2 2 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 6 Vincitore: Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Elahi Galan 15-0 30-0 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 15-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 D. Elahi Galan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 30-0 40-15 0-3 → 1-3 D. Elahi Galan 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Cecchinato 15-15 30-15 30-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Elahi Galan 15-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 0-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 1-2 → 2-2 D. Elahi Galan 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 D. Elahi Galan 15-0 40-15 0-0 → 0-1

Cecchinato 🇮🇹 Galan 🇨🇴 ACES 3 7 DOUBLE FAULTS 2 1 FIRST SERVE 30/47 (64%) 27/41 (66%) 1ST SERVE POINTS WON 19/30 (63%) 24/27 (89%) 2ND SERVE POINTS WON 7/17 (41%) 9/14 (64%) BREAK POINTS SAVED 3/7 (43%) 2/2 (100%) SERVICE GAMES PLAYED 8 8 RETURN RATING 47 203 1ST SERVE RETURN POINTS WON 3/27 (11%) 11/30 (37%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 5/14 (36%) 10/17 (59%) BREAK POINTS CONVERTED 0/2 (0%) 4/7 (57%) RETURN GAMES PLAYED 8 8 SERVICE POINTS WON 26/47 (55%) 33/41 (80%) RETURN POINTS WON 8/41 (20%) 21/47 (45%) TOTAL POINTS WON 34/88 (39%) 54/88 (61%)





Marco Rossi